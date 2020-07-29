Юрист: признание Ефремова после ДТП может лечь в основу приговора

https://static.news.ru/photo/537f184e-d1a9-11ea-9013-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Признательные показания, которые актёр Михаил Ефремов дал вскоре после смертельного ДТП, могут послужить основой для приговора суда. Об этом заявил юрист Дмитрий Рощин.

Он пояснил, что в ходе процесса суд будет изучать все собранные по делу материалы. Вероятно, показания Ефремова будут озвучены в ходе заседания, после чего суд уточнит, противоречат ли они позиции, которую обвиняемый занимает в настоящее время.

При вынесении приговора суд может опереться на эти показания, как данные вскоре после преступления, а значит и наиболее достоверные. Таким образом, данные признания могут лечь в основу приговора, как обстоятельства, доказывающие вину, это распространённая практика, — сказал юрист РИА Новости.

Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм в больнице. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, который работал в службе доставки еды. У него остались пожилая мать, жена и двое детей. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Актёр обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до 12 лет колонии.

Как ранее писал NEWS.ru, Ефремов отказался признавать свою вину в ДТП. По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, отказ артиста зафиксирован в материалах уголовного дела. Он также отказался давать показания во время следствия и заявил, что является не актёром а индивидуальным предпринимателем.