Ефремов может дать показания в суде 11 августа

https://static.news.ru/photo/17ca3bbc-d88e-11ea-9fef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Допрос актёра Михаила Ефремова на судебном заседании по делу о спровоцированном им смертельном ДТП может состояться 11 августа. Об этом заявила судья Пресненского суда столицы, где рассматривается дело, Елена Абрамова.

Следующее заседание состоится, как и было запланировано, 11 августа. Явка потерпевших обязательна, подсудимому быть готовым дать показания, — цитирует ТАСС Абрамову.

С 5 августа по делу Ефремова начались судебные заседания по существу, за три процесса были допрошены около 10 свидетелей обвинения.

Как писал NEWS.ru, выступая ранее на заседании, Ефремов заявил, что не признаёт свою вину, потому что «ничего не помнит». Кроме того, адвокат артиста Эльман Пашаев говорил журналистам о козыре, который способен доказать невиновность актёра. Он отметил, что предъявит его не сразу.

Ефремов обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшем смерть человека и совершённом в состоянии опьянения». 8 июня его Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы. Водителя госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.