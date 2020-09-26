Ефремов лично направил в суд жалобу на свой приговор

https://static.news.ru/photo/285390fa-0179-11eb-b0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет колонии общего режима за смертельное ДТП в центре Москвы, лично направил в суд жалобу на свой приговор. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь столичного Пресненского суда Лела Кокая.

Она отметила, что инстанция также получила расширенный вариант жалобы от Эльмана Пашаева (на год лишённого статуса адвоката) и Елизаветы Шаргородской — юристов, ранее представлявших интересы артиста.

В адрес суда поступила апелляционная жалоба Ефремова М. О., — цитирует Кокаю РИА Новости.

Представители инстанции подчеркнули, что в бумаге артист раскаивается в содеянном и признаёт себя виновным. Он просит смягчить приговор. Также Ефремов в жалобе сообщает о давлении со стороны своего бывшего адвоката Пашаева.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Как ранее передавал NEWS.ru, близкие Ефремова собираются подать заявление на бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Родственники хотят проверить его на причастность к мошенничеству. В частности, они хотят выяснить, каким образом съёмка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала к журналистам.