Семья Ефремова намерена подать заявление на адвоката Пашаева

https://static.news.ru/photo/c51157c8-0102-11eb-855a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Близкие осуждённого за смертельное ДТП актёра Михаила Ефремова собираются подать заявление на бывшего адвоката артиста Эльмана Пашаева. Родственники хотят проверить его на причастность к мошенничеству. В частности, они хотят выяснить, каким образом съёмка скрытой камерой разговора Пашаева и Ефремова попала к журналистам.

После получения у юристов правовой оценки его поведения в ходе процесса и публичных его заявлений семья артиста примет окончательное решение о подаче заявления в правоохранительные органы для проверки на причастность Пашаева к мошенническим действиям, — сообщил ТАСС источник из окружения артиста.

По словам собеседника агентства, в семье Ефремова до сих пор не отошли от шока после приговора актёру и от сомнительных действий Пашаева.

ДТП с участием Ефремова, который в тот момент был пьян, произошло вечером 8 июня на Смоленской площади. Автомобиль артиста Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. Ровно три месяца спустя, 8 сентября, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима.

Ранее NEWS.ru писал, что новый адвокат актёра попросил смягчить приговор из-за давления, оказанного на подзащитного его бывшим защитником. В жалобе на приговор актёру он подчеркнул, что поведение юриста не соответствовало адвокатской этике, что привело к лишению Ефремова защиты.