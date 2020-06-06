Единую базу генетических данных россиян назвали шансом для медицины

https://static.news.ru/photo/ef4ae9a0-a8bf-11ea-bed9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Единая база генетической информации россиян призвана помочь учёным разработать новые лекарственные препараты. Одновременно должно создаваться современное оборудование и внедряться актуальные образовательные программы для вузов, считает руководитель аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский.

Это важнейшее направление построения инновационной экономики, потому что открывает возможности для новых научных и экономических цепочек. Риск, как обычно, в излишней забюрократизированности нашей системы, — цитирует эксперта издание «Блокнот».

Создать национальную базу генетической информации Владимир Путин предложил на совещании 14 мая. Тогда же он объявил, что в России в рамках нацпроекта «Наука» будут созданы три геномных центра мирового уровня.

Каждый центр, по его словам, станет консорциумом «исследовательских институтов, вузов, производственных и инновационных компаний, причём от Новосибирска до Крыма».

Глава государства заявил, что важно развивать генетику, которая по масштабу задач, прорыву и значению для страны сравнима с атомным и космическим проектами XX века.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в российских школах будут преподавать основы генетики. Разработать учебные курсы и дисциплины президент Владимир Путин поручил правительству.