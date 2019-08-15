https://static.news.ru/photo/6ecae380-bf6c-11e9-96a9-fa163e074e61_660.jpg Адальби Шхагошев Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев порекомендовал руководству «Яндекса» пересмотреть алгоритм подбора новостей, попадающих в категорию «топ».

Он пояснил, что некоторое время назад агрегатор способствовал распространению недостоверной информации о то, что Госдума якобы прорабатывает возможность запрета эксплуатации старых автомобилей. Парламентарий подчеркнул, что это была частная инициатива одного из депутатов.

По словам Шхагошева, подобные инциденты могут подорвать доверие как к Госдуме, так и к «Яндексу».

Свою позицию он изложил гендиректору компании Елене Буниной. Та признала, что система подбора новостей небезупречна. Она пообещала, что в ближайшее время «Яндекс» объяснит парламенту свою позицию, сообщает РИА новости .

Ранее News.ru писал, что пять сайтов, в числе которых Avito, ЦИАН, Profi.ru, обвинили компанию в нарушении закона о конкуренции и ограничении доступа к их сервисам.