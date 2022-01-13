Борьба в темноте: как слепых подростков обучают дзюдо

Женя ничем не отличается от обычного парня, посещающего спортивные секции. У него есть две руки, две ноги, крепкое здоровье, обычная семья и открытый характер. Единственное отличие в том, что он — слепой.

Более ста тысяч подростков в России живёт без возможности нормально видеть, нормально перемещаться по городу, ходить в нормальные школы. Но то, что разделяет их в обычной жизни, объединяет вместе в одном спорте. В спорте, который каждому даёт возможность стать сильнее и адаптироваться к взрослой жизни. Даже если при этом в этой жизни ты ничего не видишь.

Научишься падать

— Рэй! — громко командует тренер из центра зала. — Начинаем разминку!

Его бледная кожа и волосы сливаются с почти что белоснежным кимоно. Симптомы альбинизма так сильно оттеняют внешность человека, что с первого взгляда трудно угадывается примерный возраст или национальность. Но тренера с порога выдаёт резкий акцент и дагестанский юмор.

— Весела и неказиста жизнь слепого дзюдоиста!

— Ислам Исрапилович, а как я сделаю этот бросок, если ничего не вижу?

— А ты пощупай, пощупай, — отвечает он. — Вот так, молодец! Учись, учись. Тебе это пригодится — научишься падать.

Никита Цицаги/NEWS.ru

Занятия Ислама Исрапиловича — это одна из немногих спортивных секций, доступных подросткам, живущим с нарушением зрения. Слепые и полуслепые, они приезжают сюда два раза в неделю, чтобы обучаться таинству дзюдо — единственного вида единоборств, не требующего идеального зрения. Одни приходят под руку с родными, другие добираются на метро, «сканируя» пространство перед собой специальной тростью, а третьи приезжают вместе со своими друзьями, придерживая друг друга за плечо.

Количество похожих секций во всей России не больше 20, и лишь некоторые из них финансируются бюджетом. Остальные функционируют за счёт энтузиазма тренеров, которые когда-то проходили через то же самое, что и их подопечные. Поэтому какая бы погода ни была за окном и что бы ни происходило во внешнем мире, двери подобных залов всегда открыты для подростков, желающих заниматься спортом.

Никита Цицаги/NEWS.ru Никита Цицаги/NEWS.ru Никита Цицаги/NEWS.ru

Урок номер один

Зацеп, подхват, наклон, падение. Затем броски: Учи Гари, Учи Гоми, Сото Оши. Нужно подвязать кимоно. Когда у мальчика что-то не получается, Ислам подходит и терпеливо повторяет с ним каждое движение:

— Чувствуешь? Вот здесь должна быть твоя позиция. Затем подхватываешь ногу, раскручиваешь и делаешь бросок.

Тренер кладёт свою ладонь на ладонь ученика и снова показывает приём. Так парню проще представить и затем выполнить нужное движение.

— Саша не родился слепым, он рос с обычным зрением. Потом болезнь стала прогрессировать, а зрение — всё падать и падать, — объясняет его подруга Вика. — Сейчас остался лишь кисель: тени, блики, нечёткие очертания фигуры. В помещении ему помогают ориентироваться лампочки на потолке.

Вика привела Сашу на первое занятие, потому что верила, что у него есть всё необходимое для борьбы: крепкое телосложение, широкие плечи, невысокий рост. Со стороны и правда кажется, что раньше Саша был тяжелоатлетом. И это ещё больше контрастирует с тем, с какой застенчивостью он делает первые движения. К каждому ученику в зале требуется индивидуальный подход в зависимости от силы его зрения. Кто-то видит лишь на 1%, другому достаточно купить хорошие очки, но большинство слепы с рождения и ориентируются в пространстве лишь с помощью звуков и инстинктов.

— В детстве он рос дичком, ходил в обычную школу, потому что до интерната было невозможно добраться. Потом я приобщила его к спорту. Сперва он сопротивлялся, но я продолжала его убеждать — ну какая разница, что тебе уже 25?! В Олимпиаде участвуют и 40-летние! И тогда он мне доверился.

— Начинаем схватку по две минуты! — слышна команда тренера.

Саша встаёт в пару с другим парнем и начинает бороться. Теперь у него получается намного лучше. Он борется за каждую позицию и старается не дать сопернику себя бросить.

— Для них такие занятия просто необходимы, — продолжает Вика. — Иначе возникают физиологические нарушения, которые влияют на баланс при ходьбе, прямую осанку и многое другое. Спорт закаляет тело, помогает держаться и чувствовать себя уверенно, учит уметь себя защищать.

— А что, бывают такие случаи?

— Не так давно у мальчиков украли телефоны из раздевалки. Или, например, кто-нибудь может пристать на улице, — говорит Вика и как-то буднично объясняет, что если противник будет стоять на расстоянии, то у незрячего человека мало шансов в драке. Придётся принимать на себя удары. — Но если у него есть база дзюдо, он сможет сопротивляться. В конце концов, он сможет повалить нападающего и удержать его на земле.

— Матэ! — громко командует тренер. — Молодцы, ребята! Всем спасибо за тренировку.

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Мой ученик — скинхед

Ислам Исрапилович родился в Дагестане, в небольшом селе Тляратинского района. Его брата отдали на вольную борьбу, а его самого — на дзюдо. С тех пор он решил, что посвятит этому спорту всю свою жизнь. Сейчас, помимо общих тренировок, он также тренирует сборную России по дзюдо и принимает участие в работе Федерации спорта слепых.

Его улыбка смотрится неожиданно на угловатом, волевом лице. Первые ученики сперва слегка тушуются, но стоит ему сделать пару привычных замечаний, как они сразу собираются и становятся веселее. Начинается разминка.

— Давайте, ребята! Делаем 10 подходов. Женя, а ты чего стоишь? Ты же сам лучше всех всё знаешь, давай отрабатывай. Мы же тут слепые, а не глухие.

— А можно сразу 20 повторений?

— Жень, тебе всё можно.

На улице за окном всё сильнее раздувается метель. Из-за закрытых дверей зала слышатся приглушённые звуки тренировки: падения на маты, борьба, весёлый смех...

Никита Цицаги/NEWS.ru

— Ислам Исрапилович, чем тренировки с незрячими детьми отличаются от обычных тренировок?

— Я думаю, главное отличие — в индивидуальном подходе. Любой спортсмен чувствует, когда ты в нём что-то подавляешь. Поэтому я даю им самим раскрыться и привыкнуть к нашим занятиям.

Восемьдесят процентов всей информации об окружающем мире человек получает через зрение, поэтому незрячим людям требуется немного больше времени, чтобы отработать элементы техники. Ещё ты, наверное, заметил, что я иногда даю «пощупать» движение, чтобы его было проще запомнить. То, что у обычного спортсмена занимает год, у незрячего может занять в два раза больше времени. Но есть и талантливые ученики, которые схватывают всё на лету. Не нужно их жалеть — нужно дать им немного свободы.

— Кто обычно приходит к вам на тренировки?

— Чаще всего к нам приходят дети из интернатов или ребята, которые узнали о секции от своих близких.

— А есть ли у вас ученики, которыми вы особенно гордитесь?

— Был у меня один паренёк... скинхед. Сам худой такой, мелкий, постоянно попадал в неприятности, дрался со всеми подряд. Помню, первый раз пришёл ко мне на тренировку — весь бритоголовый, в куртке, про «чурок» говорил.

Каждую неделю меня куда-то вызывали и обещали закрыть мой зал. То он с кем-то подерётся, то ему кто-то навтыкает. Я его спрашиваю: «Вадюх, ну зачем ты опять подрался?» — «Да он мне то сказал, а ему сё..»

Я понимал, что это всё из-за того, что у него нет родителей... Думаю, он просто искал какое-то стадо, защиту, чтобы почувствовать себя сильнее. Я начал потихоньку брать его с собой на футбол, с друзьями в кафе посидеть, на борьбу сходить.

Они над ним прикалываются, кричат:

— Ну чё, скин, давай, иди сюда!

Я чувствую, что он стал понемногу оттаивать. Нету уже такой злобы. Начал сам приходить в зал, меньше времени проводить на улице. В шутку у него спрашиваю:

— Вадюх, вот ты скинхед, а как же ты на тренировки ходишь, если у тебя тренер чурка?

Он смеется, по-другому уже реагирует. Через несколько лет он выиграл чемпионат по молодёжи, потом ещё несколько турниров, пошёл в армию, женился, нашёл себе работу. Мы до сих пор иногда созваниваемся.

— Как вы думаете, спорт сильно влияет на жизнь этих ребят?

— Да, конечно. Если они захотят стать профессионалами, они могут попасть в сборную, получать спортивную стипендию, ездить в разные страны на соревнования. Мы с ребятами много где побывали: и в Бразилии, и во Франции, и в Кодокане в Японии — месте возникновения дзюдо.

А ещё они приходят в секцию и сразу начинают общаться друг с другом, знакомиться. Instagram заводят, туда-сюда, английский, новые отношения. Начинают разбираться, что можно кушать, что нельзя, как правильно питаться, чтобы быть в форме.

Не стыдно не знать, стыдно не хотеть знать. А трудности — это не страшно. Большой чемпион должен пройти через большие трудности.

Один день из жизни слепого

На высшем уровне психика слабовидящего человека не отличается от нашей: у нас одинаковые стрессы, тревоги и сложности взросления. Однако, по словам работников специальных школ-интернатов, мир слепых ещё не до конца изучен психологами. Те методы, которые работают в практике с обычными детьми, требуют доработки в занятиях со слабовидящими учениками. Огромное значение в воспитании играют родители ребёнка, которые должны стимулировать изучать окружающий мир и не давать пребывать в изоляции. Таким же свойством обладает спорт, который создаёт правильную цепочку мотивации и достижения цели в жизни.

Женя один из самых трудолюбивых учеников в секции. Помимо тренировок, он тратит каждый день по три часа на дорогу, чтобы добраться до занятий из своего дома, преодолевая улицы, метро, машин и людей — и всё вслепую, через всю Москву. Сперва он доезжает до Мытищ, затем обратно в центр города, а после этого возвращается домой, в Южное Бутово.

Мы договорились, что после тренировки поедем вместе. Женя снимает кимоно, цепляет на себя специальный утяжелитель («чтобы качать ноги»), берёт куртку и уверенно выходит в сторону метро.

— Какие тренировки тебе больше нравятся — по дзюдо или голболу?

— Мне нравится голбол из-за того, что в нём больше свободного пространства. Можно врезаться, бегать и пасовать куда угодно. В городе мы инстинктивно боимся удариться или упасть, ты чувствуешь себя как в клетке.. А тут полная свобода и зал, в котором можно делать что угодно.

— А лес? Тебе нравится туда ходить?

— Не совсем... Если там нет тропинки, становится ещё сложнее. Обычно я просто сажусь на траву и остаюсь на месте. Слушаю звуки птиц и природы.

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Дорогу из зала в сторону метро он знает наизусть. Вечерняя заснеженная улица кажется опустевшей. Иногда навстречу попадаются один или два прохожих, которые быстро отходят в сторону, завидев палку Жени. Вскоре мы доходим до светящегося в темноте вестибюля МЦК и спускаемся к платформе.

— Ты замечал, что когда поезд едет в центр, станции озвучивает мужской голос, а когда обратно — женский? Обычные люди таких вещей не замечают. Это придумали в 90-е для таких, как мы...

На МЦК кнопка на двери нажимается беззвучно, и часто не получается найти её с первого раза. Поезд уезжает дальше, а ты остаёшься на платформе. И так заходишь только с пятой или шестой попытки. Наверное, со стороны смешно смотрится — какой-то парень водит руками по вагону, чтобы нащупать кнопку...

Мы доезжаем до пересадки и переходим на другую линию. Теперь людей намного больше, все возвращаются домой с работы. Женя берёт меня за руку, и мы садимся в вагон, а через час добираемся до конечной станции. Здесь Женя снова чувствует себя уверенней и знает наизусть, куда нужно идти: слева будет улица, теперь направо, тут я обычно спускаюсь с бордюра и иду по прямой, можешь не переживать. Память рисует сложную картинку в голове, которая помогает ориентироваться в пространстве. Векторы, точки, различные звуки.

Мы проходим через парк, где он часто гуляет со своей девушкой: то есть она гуляет, а он продолжает тренироваться. Спорт для Жени — это всё.

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— Есть ещё что-то, на что не обращают внимания другие люди?

— Трудно сказать. Ну вот, например, руки. Мы хорошо чувствуем прикосновения. У Путина рука жёсткая, рабочая. И жмёт он крепко, но я так и предполагал.

— Вы встречались с Путиным?!

— Да, мы стояли рядом с какой-то делегацией, и оказалось, что там был Владимир Владимирович. Подошли, сфоткались.

Оказалось, что Жене довелось встречаться со многими известными людьми на соревнованиях. Но он не старался выставить это напоказ.

— Ещё довелось жать руку Акинфееву. У него рука, наоборот, лёгкая, холёная. Может быть из-за футбольных перчаток. У Хабиба Нурмагомедова обычное рукопожатие, он не пытается сильно сжать руку.

В отдельном уголке квартиры Жени собраны медали, грамоты и кубки за победы. Большая часть коллекции лежит в шкафу. Он просит меня сфотографировать его для блога в Instagram.

— А как ты проверишь, хорошие фотографии или нет?

— Поверю тебе на слово, — искренне улыбаясь, отвечает Женя.

Мы прощаемся. Я выхожу на улицу и направляюсь в сторону метро, думая о том, каково это каждый раз преодолевать хитросплетения улиц и людей, чтобы хотя бы один раз прийти на тренировку.

Выступление на Спартакиаде

— Ну, ты прямо фотомодель, Тимофей, — язвит рядом мальчик в больших диоптриях. — Только рот закрой, а то у тебя лицо глупое.

Тимофей смущённо отворачивается и закрывает рот. Он ничего не понимает, потому что не видит вспышки фотоаппарата. Со стороны заметно, как другие ребята позволяют себе над ним немного издеваться — в отличие от них, он не может самостоятельно спуститься с лестницы и подойти к тренеру в толпе. Это его первые соревнования, и по выражению лица заметно, как сильно он волнуется. Слепые дети не умеют скрывать свои эмоции.



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Во Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов по зрению участвуют подростки из самых разных регионов. Для многих из них соревнование становится путёвкой в большой спорт, возможностью попасть в резерв сборной страны.

В микрофон объявляют следующую пару, звучит имя Тимофея. Мальчик в больших диоптриях грубо берёт его за шиворот и отводит к ковру. Тренер берёт его за руку и перевязывает пояс, стараясь подбодрить командами. Тимофей внимательно его выслушивает и пробует сделать несколько захватов и быстрых приседаний.

При этом он так смешно раскидывает руки, что это выглядит нескладно и неправильно. Кажется, что, если его слегка толкнуть, он тут же потеряет баланс и упадёт. Но тренер в него верит:

— Главное, не волнуйся, хватайся за него и борись! Как мы тренировали!

Последние секунды перед схваткой. В этой весовой категории всего три участника. В динамик объявляют имя Тимофея и его противника. Судья берёт их за руки, подводит к центру ринга и просит поклониться. Гонг.

Другой мальчишка сразу же хватается за кимоно и падает с ним на пол, прижав его всем весом. Тимофей пытается оттолкнуться и подняться на ноги, и слышно, как он старается изо всех сил, но соперник плотно держится на месте. Судья даёт команду, поднимает обоих мальчиков и даёт им ещё немного побороться. Затем объявляет победителя.

Тимофей, расстроенный, возвращается к своему тренеру и протягивает руку. Тот обнимает его за шею и поворачивается ко мне с виноватой улыбкой:

— Ничего, это его первое соревнование.

Через 30 минут начинается церемония награждения. Ребята выходят друг за другом на пьедестал и смущённо поворачиваются в сторону пустой трибуны. К подиуму подходит мальчик и аккуратно встаёт на третью подставку. Тренер вешает на его шею медаль, а президент федерации подходит ближе и крепко жмёт руку. Всех просят сфотографироваться вместе на общем пьедестале.

— Тимофей, подвинься к ребятам поближе. Ага, вот так.

Тимофей приподнимает голову, и видно, как он счастливо улыбается. Сегодня он все равно победил.