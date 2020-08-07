Джигурда назвал ДТП Ефремова спланированной акцией против актёра

https://static.news.ru/photo/27f4086e-fc44-11e9-9db4-fa163e074e61_660.jpg Никита Джигурда Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Близкий друг и коллега Михаила Ефремова Никита Джигурда заявил, что существует видеозапись, которая поможет оправдать актёра.

По его словам, кто-то решил подставить Ефремова, поэтому организовал подставную аварию. На месте происшествия было 18 камер, однако записи с них никто не предоставляет. Джигурда боится, что видеоматериалы обработают в редакторе с помощью современных технологий и только потом передадут в суд. Злоумышленники смонтируют всё так, чтобы было видно лицо артиста, сидящего за рулём, хотя на самом деле машиной управлял другой человек.

Муж Марины Анисиной рассказал, что с ним связалась неизвестная девушка. Она сняла на камеру смартфона человека, который покидал водительское место машины артиста. По версии Джигурды, люди в штатском отобрали гаджет у очевидицы.

Кроме того, украинский актёр жалеет, что пропало видео, на котором видно, как несколько человек в масках и перчатках проникают в салон внедорожника Ефремова. Он утверждает, что они пытались оставить следы ДНК звезды на подушке безопасности, передаёт портал «Невские новости».

ДТП с Ефремовым произошло в центре столицы на Смоленской площади 8 июня 2020 года. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель последнего скончался в больнице от полученных травм. В момент происшествия Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Артиста отправили под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, адвокат Ефремова уточнил, что актёр свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина».