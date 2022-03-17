Дьявол кроется в деталях: в России исчезли автозапчасти

Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) заявила об остром дефиците запасных частей. В организации сообщили, что на сегодняшний день большинство автопроизводителей и независимых поставщиков перестали ввозить детали и расходные материалы в Россию. По этой причине цены на имеющуюся продукцию на складах внутри страны взлетели в несколько раз. Представители отрасли заявляют о беспрецедентной ситуации, отмечая, что обслуживание автомобилей самых известных брендов становится всё более затруднительным.

«Боятся с нами работать»

По информации АДАК, на сегодняшний день практически все производители прекратили поставки запчастей в страну. Руководитель Ассоциации Алексей Пёвхёнен заявил NEWS.ru, что теоретически компании вправе ввозить эту продукцию в Россию, поскольку соответствующие санкции данного сегмента рынка не коснулись.

Но, судя по всему, бизнес опасается работать с российскими компаниями. Вероятно, это связано с тем общественным давлением, которое мы наблюдаем сегодня в странах Запада. Компании просто боятся сотрудничать с нами, — предположил Пёвхёнен.

Немецкая компания Bosch, которая является ведущим мировым поставщиком запчастей для автомобильной промышленности, в числе первых остановила поставки деталей в Россию.

bub via www.imago-images.de/Global Look Press

Подобная ситуация закономерно обернулась колоссальным ростом цен: запасные части и расходные материалы, которые были закуплены ещё до нынешнего кризиса и находились на складах, мгновенно подорожали в несколько раз. По оценкам руководителя АДАК, в среднем цены повысились в два раза, однако по отдельным позициям можно наблюдать даже семикратное подорожание. В первую очередь цены взлетели на оригинальные запчасти: например, значительно подорожали масляные фильтры и жидкости для автомобилей ряда европейских брендов.

Официальные дилеры сегодня фактически перешли только на обслуживание гарантийных автомобилей: необходимые комплектующие они заказывают под конкретный автомобиль. Оптовых поставок больше нет, — пояснил Пёвхёнен.

Рост цен на запчасти эксперт объяснил намерением поставщиков сбить спрос: в ином случае, говорит он, все склады в стране «вычистили бы буквально за пару недель». Впрочем, уже сейчас львиная доля позиций исчезла из продажи: владельцы нуждающихся в неотложном ремонте автомобилей вынуждены приобретать комплектующие по спекулятивным ценам.

Представители двух дилерских центров в стране признались, что фактически отказались от закупок оригинальной продукции:

Мы искали несколько позиций для Audi, но цены там просто космос! На эти деньги, наверное, можно не машину отремонтировать, а целый Boeing. Сейчас люди ищут замену оригиналу, но далеко не всегда это возможно. Например, у одного клиента на Ford потекла трубка системы охлаждения: оригинальную найти не может и замену подобрать тоже. Некоторые уже вынуждены ставить машину на прикол — их просто нельзя эксплуатировать, да и починить тоже нельзя.

Китай не поможет

По оценкам участников рынка, окончательно запасы комплектующих на российских складах закончатся в ближайшие семь — десять дней. Что будет дальше — никто не знает.

Roland Weihrauch/dpa/Global Look Press

Владелец автосервиса в Подмосковье рассказал NEWS.ru, что работа встаёт. По его словам, на фоне геополитической ситуации и санкционного давления многие россияне ринулись раньше времени обслуживать свои автомобили:

Люди буквально обрывают телефоны, звонят, просят зарезервировать для них несколько литров масла, фильтры. Это большая проблема, поскольку свои запасы мы уже исчерпали. А заказать новые комплектующие не можем. По ряду направлений есть, конечно, китайские альтернативы. Но, как вы понимаете, это далеко не лучший вариант: условно говоря, приезжает клиент на Land Cruiser за 10 миллионов, а мы ему будем сальники из китайского сарая устанавливать.

По словам собеседника, дело действительно идёт к тому, что многие машины в ближайшее время, если ситуация коренным образом не изменится, нельзя будет обслуживать. В первую очередь речь идёт о редких автомобилях или таковых из премиального сегмента.

Алексей Пёвхёнен из АДАК признаёт, что на Китай не стоит возлагать больших надежд. По его мнению, многие почему-то до сих пор пребывают в иллюзии, что Китай нам поможет:

Да, в КНР действительно делают много автомобильных запчастей. Но их мощности уже и без того загружены под завязку. И если вы сегодня даже и договоритесь разместить на каком-то китайском заводе производство деталей, то получите продукцию не ранее чем через восемь месяцев.

Автомобилист из Самарской области Юрий рассказал NEWS.ru, что на днях был вынужден поставить в гараж свой Volkswagen: машина сломалась, а необходимых комплектующих на российских складах мужчина найти так и не смог.

Настоящая вакханалия сегодня творится и на «Авито»: сервис буквально забит объявлениями о перепродаже старых аккумуляторов, свечей зажигания и даже б/у щёток стеклоочистителя. Эксперты прогнозируют, что в дефиците уже оказались масляные и воздушные фильтры, тормозные колодки, диски, амортизаторы, элементы подвески.

David R. Frazier/Danita Delimont/Global Look Press

Между тем глава правления ассоциации «Межрегионавтотранс» Сергей Храпач прогнозирует, что ситуация с комплектующими может стабилизироваться приблизительно через полгода. По его мнению, если отношения России со странами Европы не наладятся, то поставщики в любом случае отстроят логистику в обход ЕС. При этом специалист признал: стоимость деталей и расходных материалов вырастет, однако рынок всё же сохранится.

Стоит отметить, что кризис уже затронул и целые концерны. В частности, сотрудники АвтоВАЗа уйдут в плановый корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля из-за «продолжающегося кризиса в поставках электронных компонентов», сообщили накануне в пресс-службе компании. Прежде отпуск планировали провести с 25 июля по 14 августа.