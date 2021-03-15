Двое экс-следователей центрального аппарата СКР осуждены за взяточничество

https://static.news.ru/photo/390552ca-859b-11eb-80eb-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы приговорил к шести и восьми годам колонии строгого режима Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Бывшие следователи центрального аппарата Следственного комитета России признаны виновными в получении особо крупной взятки.

Уголовное дело было возбуждено в ноябре 2018 года по заявлению адвоката Алексея Коврижкина, участвовавшего в расследовании, которое вели следователи. В СКР заявляли, что речь идёт о сумме в 5 млн рублей.

Дубинскому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей, — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

Тринева суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима с запретом занимать определенные должности на десять лет и лишением звания «майор юстиции». Экс-следователям запрещено в течение 10 лет занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также в правоохранительных органах.

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя главы правительства Ставропольского края Александра Золотарёва. Его подозревают во взяточничестве, сообщили в местном СК.

По информации следствия, чиновник набрал взяток более чем на 60 млн рублей. Силовики считают, что в декабре 2017 года Золотарёв вступил в сговор с замещавшим должность первого заместителя министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким и получил в качестве взятки 2,5 млн рублей от представителя компании при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса местной больницы.