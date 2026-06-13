Два вида шоколада в одном тесте: от этих кексов за уши не оттянешь

Два вида шоколада в одном тесте: от этих кексов за уши не оттянешь

Хочешь, чтобы тесто было воздушным, а каждая ягодка играла кислинкой? Забудь про свежую вишню, бери сушеную.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 250 г, сахар-песок — 140 г, масло сливочное — 100 г, яйцо куриное — 2 шт., йогурт натуральный 2% — 150 мл, вишня сушеная — 140 г, шоколад темный — 100 г, шоколад белый — 100 г, сода пищевая — 1 ч. л., сахарная пудра — по вкусу.

Как готовлю

Сначала грею духовку до 200 °C и ставлю бумажные капсулы в форму. Самое главное — смешиваю в сухой миске муку, сахар, соду, кусочки вишни и рубинов обоих шоколадов. В отдельной посуде взбиваю яйца с йогуртом и растопленным маслом — жидкая база готова.

Соединяю все вместе, но мешаю аккуратно: пара комочков — не беда, чем меньше движений, тем нежнее кекс. Разливаю тесто по формочкам на две трети и отправляю в печь на 25 минут. Достаю, даю остыть на решетке и притрушиваю пудрой. Лучше всего есть теплыми, пока шоколад еще тает на языке.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура получилась плотной, но нежной, а каждый кусочек — с яркой кислинкой, которую оттеняет белый шоколад. Рекомендую подавать теплыми, с шариком ванильного мороженого — гости оценят.