Два в одном: мясная начинка и воздушное пюре! Пастуший пирог за 30 минут!

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Готовим пастуший пирог за 30 минут — сытный ужин из духовки! Этот британский классический пирог с мясной начинкой и картофельной «шапкой» можно приготовить быстро, сохранив все традиционные вкусы.

Начните с фарша: обжарьте 500 г говяжьего фарша с луком и морковью до румяности. Добавьте 2 ст. л. томатной пасты, 100 мл бульона и тушите 10 минут. Приправьте солью, перцем и розмарином для аромата.

Параллельно отварите 800 г картофеля, приготовьте пюре с 50 г сливочного масла и 100 мл теплого молока. Для воздушности взбейте пюре миксером.

В жаропрочную форму выложите мясную начинку, сверху распределите картофельное пюре. Вилкой создайте волны на поверхности — они подрумянятся красивыми гребешками.

Выпекайте 20 минут при 200 °C, затем включите гриль на 3 минуты для золотистой корочки. Подавайте сразу, пока сырная «шапка» тянется.

Секрет скорости — используйте готовое пюре или замороженные овощные смеси. Этот пирог хорош и на следующий день — просто разогрейте в духовке. Сочная мясная начинка и нежная картофельная верхушка покорят всю семью!

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