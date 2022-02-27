Дуров заявил о возможности ограничить работу Telegram в РФ и на Украине

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу мессенджера в России и на Украине на время конфликта. По его словам, он не хочет, чтобы соцсеть использовали как инструмент для разжигания межнациональной розни. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Telegram-каналы всё чаще обнаруживают неподтверждённую информацию, связанную с украинскими событиями. Мы не хотим, чтобы Telegram использовали как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь, — говорится в сообщении.

Как пояснил Дуров, у разработчиков нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность. В связи с этим он призвал всех пользователей с Украины и из России с сомнением относиться к любым данным, которые сейчас распространяются в мессенджере. В случае эскалации ситуации между Россией и Украиной руководитель соцсети не исключает возможности частично или полностью ограничить работу Telegram-каналов в этих странах на период конфликта.

Ранее Роскомнадзор обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой заблокировать доступ к ряду материалов российских СМИ, в которых содержится недостоверная информация о событиях на Украине. В число таковых попали «Эхо Москвы», «Новая газета», New Times и другие, говорится на сайте ведомства.

Также, по сообщению Роскомнадзора, в материалах военная операция РФ назвалась «войной» или «вторжением». В ведомстве предупредили, что если соответствующие материалы не будут удалены, то доступ к сайтам СМИ заблокируют. Кроме того, уточняется, что уже начались административные расследования в отношении изданий. Таким образом, СМИ может грозить штраф в размере до 5 млн рублей.