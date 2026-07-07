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07 июля 2026 в 10:32

Дурацкий рецепт окуня, который работает на ура: больше никакой сложной подготовки рыбы

Фото: D-NEWS.ru
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Не нужно сложных маринадов и долгих танцев с бубном. Все, что нужно этому окуню, — соль, дым и правильный жар.

Ингредиенты

Окуни морские свежие — 4 шт., соль — 2 ст. л., сахар-песок — 1 ч. л., перец черный молотый — 0,5 ч. л., лимон — 1 шт., укроп — 3 веточки.

Как готовлю

Сначала потрошу рыбу, удаляю жабры, чешую не трогаю — она сама отлипнет после копчения. Смешиваю соль, сахар и перец, натираю этой смесью тушки внутри и снаружи, убираю в холодильник на пару часов. Потом стряхиваю лишнюю соль и обязательно просушиваю рыбу бумажными полотенцами — это ключевой момент для красивой корочки. Выкладываю окуней на решетку коптильни с ольховой щепой, ставлю на средний огонь и забываю про них на 30–40 минут. После копчения даю рыбе отдохнуть прямо в коптильне, а подаю с дольками лимона и укропом — мясо получается сочным, нежным и с потрясающим ароматом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Первый раз я пережарил, теперь держу строго полчаса, и все идеально. Подаю с долькой лимона и свежим укропом.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
рыба
еда
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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