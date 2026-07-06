Думал, кабачки только в оладьи годятся — а тут суп-пюре! Теперь варю каждую неделю

Думал, кабачки только в оладьи годятся — а тут суп-пюре! Теперь варю каждую неделю

Если у тебя завалялись кабачки и куриный бульон, считай, обед готов. Я покажу, как превратить пару овощей в полноценное блюдо, которое можно есть и в полдник, и на ужин.

Ингредиенты

Кабачки — 800 г, лук репчатый — 120 г, масло сливочное — 50 г, карри — 2 ч. л., бульон куриный — 500 мл, соль — по вкусу.

Как готовлю

Начинаю с лука: чищу его, режу мелкими кубиками, а кабачки мою и нарезаю небольшими кусочками — кожуру с молодых снимать не обязательно. В кастрюле растапливаю сливочное масло, кидаю лук и пассерую пару минут, пока он не станет прозрачным. Затем загружаю кабачки, посыпаю карри, все перемешиваю и обжариваю на среднем огне минут пять — аромат стоит божественный.

Вливаю горячий куриный бульон, накрываю крышкой и варю 15 минут на слабом огне. Снимаю с плиты, даю чуть остыть и пробиваю погружным блендером до бархатистого пюре. Солю по вкусу, прогреваю и подаю — идеально с кусочком хлеба.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Карри дала легкую пикантность и красивый золотистый цвет, а сливочное масло сделало текстуру шелковой. Рекомендую подавать с ложкой сметаны и щепоткой тыквенных семечек — будет и красиво, и сытно.