Дума приняла законопроект, облегчающий обжалование штрафов автомобилистов

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, облегчающий обжалование штрафов за зафиксированные по камерам нарушения правил дорожного движения. Он даст правительству возможность ввести единый порядок работы камер, сообщает РИА Новости.

Сейчас нарушения в России фиксируют множеством различных систем, среди которых есть и частные. У них различаются порядок обработки и хранения информации, часто происходят сбои, а жители страны не знают, куда обращаться за обжалованием. Законопроект предполагает , что все камеры будут работать по единому порядку, а если камера установлена с нарушениями, выписанные по её данным штрафы взиматься не будут.

Ранее сообщалось, что во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса на дорогах участились случаи нарушения ПДД. Аналитики сервиса «Штрафы ГИБДД» связали это с сокращением числа машин на дорогах и рассказали о самых частых нарушениях правил со стороны водителей.

В столице автолюбители в восемь раз чаще, чем прежде, стали занимать участки общественного транспорта. Троекратно возросло количество случаев езды по обочине. Также водители в Москве стали чаще чем в два раза нарушать требования знаков и поворачивать в неположенных местах.