https://static.news.ru/photo/7fee1292-7324-11ea-88f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении пособий по временной нетрудоспособности до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Если пособие по временной нетрудоспособности в расчёте за полный календарный месяц ниже МРОТ, оно выплачивается застрахованному лицу в размере, исчисляемом исходя из минимального размера оплаты труда, — говорится в законопроекте.

Для исчисления размера минимальной выплаты МРОТ поделят на число дней в месяце и умножат на количество дней, проведённых на больничном. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ, нововведение коснётся около 2,3 млн россиян — в основном тех, у кого небольшая зарплата или малый стаж работы. Бюджетные расходы на эти цели составят около 7 млрд рублей.

В настоящее время работники со стажем восемь и более лет получают 100% от среднего заработка, со стажем пять-восемь лет — 80% от зарплаты, до пяти лет стажа — 60% от заработка.

Как писал NEWS.ru, сервис «Авито работа» проанализировал использование больничных листов сотрудниками российских компаний. 54% работников совсем не прекращают работать при болезнях. Среди мужчин противников больничных больше, чем среди женщин (58% и 50%). При этом число таких людей растёт пропорционально возрастной группе респондентов: 54% людей возраста до 35 лет периодически используют эти листы, тогда как среди опрошенных старше 55 лет берут больничный только 27%.