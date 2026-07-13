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13 июля 2026 в 09:34

Духовка может отдохнуть — этот ленивый пирог делаю на сковороде за 30 минут: вкуснее торта, проще шарлотки

Фото: D-NEWS.ru
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Духовку можно не включать. Я смешиваю яйца со сметаной, добавляю яблоки и за 30 минут на сковороде получаю пирог, который тает во рту.

Ингредиенты

Яйца — 2 шт., сахар — 5 ст. л., ванильный сахар — по вкусу, соль — щепотка, сметана — 3 ст. л., растительное масло — 2 ст. л., мука — 160 г, разрыхлитель — 2 ч. л., яблоки — 2-3 шт.

Как готовлю

Сначала взбиваю яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до легкой пены. Добавляю сметану и масло, перемешиваю, затем всыпаю муку с разрыхлителем — получается густое тесто. Яблоки чищу, режу тонкими ломтиками и вмешиваю в тесто, чтобы каждый кусочек оказался внутри.

Смазываю сковороду маслом, выливаю массу, накрываю крышкой и готовлю на самом маленьком огне, пока верх не схватится. Потом аккуратно переворачиваю пирог и жарю еще 10 минут без крышки до румяной корочки. Подаю теплым, посыпав сахарной пудрой — нежный, влажный и просто тает.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тесто на сковороде получилось воздушным, с хрустящей карамельной корочкой снизу, а яблоки стали мягкими и ароматными, как в пироге из детства. Советую подавать теплым с шариком мороженого — будет божественно.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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