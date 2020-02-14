https://static.news.ru/photo/2d44bad2-4f2a-11ea-8944-fa163e074e61_660.jpg Фото: UNIVER TV/YouTube

В следующую пятницу, 21 февраля, в Госдуме пройдёт круглый стол на тему законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ в России. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов из «Справедливой России» пригласил принять участие в обсуждениях журналиста Юрия Дудя, снявшего фильм «ВИЧ в России — эпидемия, про которую не говорят».

По словам парламентария, журналист сказал, что подумает над предложением, и посоветовал пригласить экспертов, которые были задействованы в его фильме, пишет РИА Новости.

В рамках круглого стола также покажут фильм Дудя. К просмотру могут присоединиться все желающие парламентарии и представители СМИ.

Как сообщал NEWS.ru, Дудь выпустил документальный фильм о ВИЧ-инфекции в России. Журналист отметил, что планировал сделать фильм, чтобы рассказать, «как не стать частью этой статистики». Но в процессе съёмок он осознал, что проблема ВИЧ в России — это не распространение заболевания, а дискриминация людей, которые им страдают.