Дудь высказался против войны РФ с Украиной

Журналист Юрий Дудь выступил в своём Telegram-канале против военного конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что вырос в РФ, это его родина, но он также поддерживает в эти дни Украину — родину родных и друзей.
Дудь подчеркнул, что «с нежностью и любовью носит триколор на предплечье».
Я вырос в России, Россия — моя родина. Я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине — родине родных и дому друзей — моя максимальная поддержка в эти дни,— подчеркнул журналист.
Телеведущий Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru не исключил начала полномасштабной войны на фоне отношений Украины и России, в том числе между обеими странами. Журналист подчеркнул, что «ситуация только ухудшается, напряжение не уменьшается».