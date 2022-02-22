Дудь высказался против войны РФ с Украиной

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Нарушение процедур при призыве на срочную службу может привести к тому, что военнообязанного могут обвинить в уклонении от призыва, сообщил NEWS.ru адвокат альянса адвокатов TOPgroup Владислав Песков. Однако есть ряд критериев, которые освобождают призывника от прохождения срочной службы. Если же нет объективных причин, но человек пытается избежать армии, к нему будет применяться ряд санкций административного и уголовного характера, предусмотренных законодательством России, уточнил он.

В случае наличия у призывника уважительных причин он может не явиться в назначенное время в военкомат. Все основные уважительные причины неявки по повестке указаны в п.2 ст.7 ФЗ о воинской...