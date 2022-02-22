18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Дудь высказался против войны РФ с Украиной

11:29, 23 февраля 2022
Дудь высказался против войны РФ с Украиной Юрий Дудь Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Журналист Юрий Дудь выступил в своём Telegram-канале против военного конфликта между Россией и Украиной. Он заявил, что вырос в РФ, это его родина, но он также поддерживает в эти дни Украину — родину родных и друзей.

России, Украине, миру — мир, — отметил он.

Дудь подчеркнул, что «с нежностью и любовью носит триколор на предплечье».

Я вырос в России, Россия — моя родина. Я с нежностью и любовью ношу триколор на предплечье. Но Украине — родине родных и дому друзей — моя максимальная поддержка в эти дни, — подчеркнул журналист. 

Телеведущий Владимир Познер в разговоре с NEWS.ru не исключил начала полномасштабной войны на фоне отношений Украины и России, в том числе между обеими странами. Журналист подчеркнул, что «ситуация только ухудшается, напряжение не уменьшается».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео