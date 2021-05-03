Дудь ответил обвинившему его в трусости и цензуре Ивангаю

https://static.news.ru/photo/cd3f8cb4-acc2-11eb-862f-96000091f725_660.jpg Юрий Дудь Фото: вДудь/youtube.com

Блогер Иван Рудский, известный как Ивангай, назвал Юрия Дудя трусом после того, как тот вырезал из его интервью некоторые темы. В своём Telegram-канале журналист ответил, что подобные обвинения в цензуре затрагивают принципиальные для него вещи — корректность монтажа.

Дудь объяснил , что главная цель интервью — исследовать героя. При этом приходится многочасовое интервью сокращать, оставив самое главное, чтобы «не измучить зрителя».

Как правило, на монтаже выкидывается всё неинтересное, иногда — то, что могло бы быть интересным, но высказано настолько несвязно, что это очень сложно и понять, и просто слушать, — написал журналист.

Кроме того, такие фрагменты также вырезаются, чтобы не показывать героя нелепым. Он отметил, что у его команды нет цели «насобирать огненных цитат для заголовков».

По словам Дудя, подобный монтаж ему кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению к герою, особенно если тот имеет минимальный опыт публичных выступлений. В подтверждение своих слов журналист опубликовал 12-минутный кусок видео без монтажных склеек.

Ивангай написал в соцсети, что в интервью, которое было опубликовано полтора месяца назад, Юрий Дудь вырезал его слова о том, что его прабабушка — жертва голодомора, дедушка — жертва репрессий НКВД, а теперь «Украина имеет войну с Россией».

Ранее сообщалось, что возглавляемая дочерью известного консервативного сенатора Елены Мизулиной Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков. Силовиков просят проверить одну из программ журналиста Юрия Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». Какой именно материал вызвал возмущение у борцов за чистоту онлайн-пространства, не раскрывалось.