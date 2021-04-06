Лига запрещённых веществ: что стоит за доносом на Дудя

Возглавляемая дочерью известного консервативного сенатора Елены Мизулиной Лига безопасного интернета направила обращение в Главное управление МВД по контролю за оборотом наркотиков. Силовиков просят проверить одну из программ журналиста Юрия Дудя «на предмет пропаганды запрещённых веществ». Какой именно материал вызвал возмущение у борцов за чистоту онлайн-пространства, не сообщается. В беседах со своими гостями «объект» внимания активистов неоднократно поднимал тему наркотиков, при этом подчёркивая, что изменяющие сознание химические соединения являются злом. Коллеги журналиста и защитники свободы Интернета полагают, что общественники решили таким образом «попиариться» на известном медийном имени, а их претензии похожи на способ ужесточить цензуру. Подробности в публикации NEWS.ru.

«Прислониться к Дудю»

Как заявила глава лиги Екатерина Мизулина, «крупные блогеры, которые имеют многомиллионную аудиторию, должны более ответственно относиться к тому контенту, который они распространяют». Общественница выразила обеспокоенность тем, что аудиторию таких лиц составляют в том числе дети и подростки. Поэтому, полагает дочь сенатора, «распространение информации, которая может повлечь риск для жизни и здоровья граждан, недопустимо».

В организации добавили, что «пропаганда наркотиков и психотропных веществ» с помощью Интернета запрещена законом «О наркотических средствах и психотропных веществах», а также ст. 6.13 КоАП, предусматривающей штрафы до 1 млн рублей.

Юрий Дудь вДудь/youtube.com

Какой конкретно ролик Дудя возмутил Лигу безопасного интернета, непонятно. Не исключено, что это интервью с видеоблогером Иваном Рудским, который признался журналисту, что употребляет наркотики. Также это мог быть выпуск программы «вДудь», где гостем ведущего стал известный фотограф Дмитрий Марков, который рассказывал о лечении от наркозависимости.

Кроме этого, Юрий Дудь делал интервью с экс-мэром Екатеринбурга Евгением Ройзманом, в котором он говорил про свою непримиримую позицию по отношению к наркопотреблению. Ещё журналист выпускал довольно жёсткий фильм про заболеваемость ВИЧ/СПИДом в России, где, по понятным причинам, не мог обойти вниманием разрушительную роль наркозависимости.

В поддержку коллеги высказался на своей странице в Instagram телеведущий и видеоблогер Алексей Пивоваров. Он отметил, что «депутаты усвоили правило, уже несколько лет работающее на YouTube: чтобы хайпануть, надо как-нибудь прислониться к Дудю». В этой ситуации для «прислонившихся», по логике автора поста, будет идеально, «если Дудь сам тебя пропиарит, если нет — то хотя бы сделать разбор его выпуска». При этом останется «надежда, что часть его аудитории придёт и к тебе тоже».

Если серьёзно, то упрекать Юрия в пропаганде наркотиков — это просто смешно. Если вы смотрите внимательно его выпуски (а не только первые пять минут), то, конечно, в курсе, что Дудь сам много раз говорил, что наркотики — это зло. И подобным дисклеймером он сопровождает каждую подобную тему. Если же считать любое упоминание наркотиков их пропагандой, то можно смело проверять всех, кто вообще разговаривает, — добавил Пивоваров.

Ему написала комментарий и Ксения Собчак, которая жёстко раскритиковала атаки на YouTube, а их участники «не знают, с какой стороны лучше запретить и закрыть».

В интервью NEWS.ru исполнительный директор Общества защиты Интернета Михаил Климарёв так же, как и Пивоваров, не исключил, что жалоба на Юрия Дудя — «это просто желание попиариться за чужой счёт». При этом саму Лигу безопасного интернета он сравнил с так называемым GONGO — «государством организованными негосударственными организациями», зачастую действующими как инструмент управления внутриполитическими процессами в странах со слабо развитой или отсутствующей демократией.

Как и все GONGO в России — это малоэффективная конторка, проживающая бюджетные деньги, — полагает Климарёв.

С ним отчасти согласен адвокат и старший партнёр проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнёв. По его мнению, взгляд на деятельность Лиги безопасного интернета за последние десятилетие «позволяет предположить подготовку общественного мнения для введения новых ограничений вплоть до блокировки платформы YouTube по китайскому образцу». Однако эффективность этих мер — отдельная тема.

Действующее законодательство не ограничивает обращения ни с жалобами, ни с заявлениями, ни доносами. Вопрос имеет характер скорее морального выбора, чем правового обоснования. Развитие Интернета и новых технологий против запретов и регулирования, свободная дискуссия и выражение мнения против цензуры и патернализма, — сказал Селезнёв.

В марте Лига безопасного интернета также жаловалась на музыканта Алишера Валеева, известного как Моргенштерн, за пропаганду наркотиков среди молодёжи. Организация направляла соответствующие обращения в МВД и Генпрокуратуру.

Борцы за информационную чистоту

Юрий Дудь вДудь/youtube.com

Ассоциация участников рынка интернет-индустрии «Лига безопасного интернета» была создана в начале 2011 года православным бизнесменом Константином Малофеевым. По его словам, создать эту организацию ему предложил «очень известный общественный православный деятель». Пиарщик Виктор Майклсон утверждал , что организация задумывалась как пиар-ход во время скандалов Малофеева, связанных со скупкой акций «Ростелекома». Изначально организация должна была вести борьбу с педофилией, ЛГБТ и экстремизмом, а затем и с киберпреступностью. По мнению бывшего сотрудника малофеевского инвестиционного фонда «Маршал Капитал», лига могла быть заказом от дружественного «клана чиновников на создание фильтра на случай обострения политической ситуации».

После создания организации при ней было образовано молодёжное движение «Кибердружина», занимающееся выявлением «опасного контента» в Интернете и некоторое время выявлявшего в Сети педофилов путём создания от их имени фейковых аккаунтов. Также кибердружинникам ставили задачу противодействовать информационным войнам.

До того как возглавить Лигу безопасного интернета, Екатерина Мизулина ранее работала в созданном Константином Малофеевым Благотворительном фонде святителя Василия Великого, а также в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

В 2020 году Екатерина Мизулина стала членом Общественной палаты РФ и вошла в её комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. В этой роли она стала бороться с контентом, вредным для детей и подростков, а также за создание концепции информационной безопасности. Она выступала за расширение полномочий Роскомнадзора в части блокировки транзакций с российских карт в адрес иностранных социальных медиа.

В начале февраля, после того как по стране прокатилась волна антиправительственных выступлений, Мизулина-младшая участвовала на круглом столе в Общественной палате, на котором обсуждалось участие подростков в оппозиционной политике. На нём глава лиги обвиняла западные соцсети в том, что они отказывались цензурировать своих пользователей по требованиям российских властей.