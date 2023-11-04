«Дрон-камикадзе их не пробивает»: масксети волонтеров спасают бойцов на СВО Как обычная семейная пара объединила «диванную армию» в Москве и что об их труде говорят бойцы на передовой

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

Сплетенная вручную маскировочная сеть, костюм для снайпера «Леший», пеленки для больных, носилки для эвакуации — все это российские бойцы в зоне СВО получают благодаря волонтерам организации «Сети для своих». Светлане Новожиловой и ее мужу удалось изобрести собственное «московское» плетение и организовать целый штаб волонтеров. В чем секрет любой маскировки, почему плетение сетей является для москвичей отдушиной, а сами они называют себя «диванной армией» — в репортаже NEWS.ru.

«Вы только не обижайтесь, вашу сетку описали»

Боец-разведчик тестирует маскировочную сеть. Рядом громыхает Марьинка. На фоне — типичный СВО-пейзаж: сгоревшие дома, колеи от танков, грязь, зелень, кирпичи. Уметь замаскироваться в этом хаосе — искусство, от которого зависит его жизнь. Боец стоит в полной экипировке — винтовка, бронежилет, разгрузка, но маскхалат делает его почти невидимым. Заметишь только в тот момент, когда он уже произвел выстрел.

Так работает маскировочная сеть, сплетенная волонтерами «Сетей для своих». В числе получателей их продукции — спецподразделения, летчики, разведчики и даже генералы армии. Обычная семейная пара придумала собственное «московское плетение» и собрала в центре столицы мощную команду волонтеров.

Журналисты NEWS.ru посетили штаб волонтеров в Москве перед тем, как они отправили груз в Марьинку.

«Когда увидели, что на Украине начали плести маскировочные сети, мы поняли, что нам они понадобятся, — рассказывает Светлана. — Сперва учились по украинским пабликам и Telegram-каналам. Тренироваться было негде — мы первыми в Москве начали плести сети».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Волонтерка «Сетей для своих» вручную шьет костюм для снайпера «Леший»

Первую сеть, которую сплела семейная пара, заняла немного времени и показалась им очень красивой, но в чате сразу заметили: «Слушайте, да вы сплели шахматную доску!» Теперь, когда они уже переплели километры ткани, супруги с лёту понимают, как размывать геометрию узора. А тогда приходилось учиться на ходу.

«Это как рисунок. Как можно этому научиться? — продолжает Светлана. — Да бог знает как! Плетешь интуитивно, схемы не работают. Наши сети очень сильно ценятся на передовой. Когда я приезжаю в зону СВО и вижу новую маскировочную сеть, „внаглую“ подхожу, трогаю, щупаю, спрашиваю у солдат, что они думают».

В зоне СВО распространены два типа маскировочных сетей — волонтерские и «казенные» — сделанные по стандарту Минобороны. Стандарт Минобороны предполагает специальную пленку и рисунок. По словам Светланы, преимущество этого стандарта — в скорости производства и долговечности, она хорошо подходит для укрытия тяжелой техники. Однако армейский стандарт не очень удобен там, где нужно полностью слиться с местностью и быстро накинуть маскировку. В арсенале «Сетей для своих» — более 20 оттенков цвета: зеленый, кирпично-зеленый, серый для городских боев. Изделия проверены на системах ночного видения. Качество маскировки зависит от того, сколько труда было вложено в плетение.

Светлана рассказывает комичный случай, связанный с их сетью. Новую партию тщательно сплетенного изделия передали подразделению ДРГ (диверсионно-разведывательная группа), которая действует в тылу ВСУ.

«Привозим новую партию, к нам подходит командир группы и говорит: «Вы только не обижайтесь, но вашу сетку описали. Ребята укрыли вашей маскировкой технику, мимо проходило другое подразделение. Бойцы даже не заметили масксеть и справили нужду. „В смысле, а где ваша сеть?“ — удивленно спросили бойцы».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Проверка маскировочной сети в штабе волонтеров

В другой раз машину, замаскированную их сетью, чуть не протаранил свой танк — тоже не увидел из-за масксети. Светлана воспринимает с юмором подобные инциденты. Они лишний раз доказывают качество работы волонтеров. О маскировке она рассказывает как об искусстве. Со знанием дела и пониманием тонких подробностей. Одним из секретов изделий «Сетей для своих» является прочность и одновременная легкость материала. Они используют более прочные нити, которые при этом имеют небольшой вес. Именно муж Светланы предсказал, что на передовой возникнет острая необходимость в маскировочных сетях. Он же изобрел специальную стойку, на которой могут работать несколько человек. В будущем их технологию возьмут на вооружение волонтеры из других городов.

«Недавно наша волонтерка отвезла сети для своего сына на передовую, — объясняет Светлана. — В окоп прилетел дрон-камикадзе, но запутался и не пробил сеть. Потому что она у нас прочнее, чем у других. Десять человек остались живы. Есть среди нас и мамы, и жены военнослужащих. Недавно мимо проходил мужчина, спрашивает: „А можно моему?“ — „А что, ваш сын там?“ — „Да, там“. Поэтому тут все свои».

«Сперва я хотела пойти в госпиталь, чтобы помогать раненым»

На пороге волонтерского штаба люди появляются по разным причинам. У кого-то в зоне СВО служат дети, другие ищут отдушину в помощи военнослужащим. Работники «Сетей для своих» трудятся и в праздники, даже в Новый год.

Одной из работниц центра является мать Игоря Мангушева (Берега), погибшего командира Народной милиции ЛНР, который создал подразделение «Сурикаты» и скончался от ранения в тылу, на территории ЛНР. Организаторы убийства так и не были найдены. Она шьет пеленки для кошачьего приюта «Кошкин Дом», спасающего домашних животных в зоне СВО. Каждую посылку подписывает вручную. Другие волонтеры оставляют в грузе письма.

«Я была в храме на службе и на стене рядом с храмом увидела объявления, что, мол, плетем сети, приходите, — рассказывает Татьяна, до этого проработавшая всю жизнь научным сотрудником. — У меня был сложный период, после болезни скончалась мама, затем умер близкий друг. В институт вернуться я не могла, но было такое состояние, что хотелось чем-то заняться, находиться в социуме. Помню, подошла к иконе и попросила о каком-нибудь деле, и тут это объявление. Так я и попала в «Сети для своих» — мне это подходит. Прихожу раз в неделю, плету, не отвлекаюсь на другие мысли.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Татьяна сперва хотела пойти помогать в госпиталь, но нашла свое место в штабе «Сетей для своих»

Сперва Татьяна резала ленточки, потом научилась плести сети, смотрела на других волонтеров и училась размывать рисунок. Если не приходит хотя бы раз в неделю, чувствует, что что-то не в порядке. Среди волонтеров есть как молодые люди, так и взрослые пенсионеры.

«Мы диванная армия, — в шутку заявляет Татьяна. — Сперва я хотела пойти в госпиталь, чтобы помогать раненым и больным, но в госпитале сложный допуск, и возраст уже не позволял. А здесь можно прийти, поплести, и это даже полезно для психики, моторика работает, мозги прочищает».

«Я жив — значит, маскзащита работает»

Москва. Груз для разведчиков плотно складывается в сумки. Перед тем как положить последнюю маскировочную сеть, Светлана Новожилова объясняет, что она относится спокойно к передаче их технологии плетения:

«Я против „войны материалов“, войны плетения сетей, — объясняет Светлана. — Однажды на передовой я увидела маскировочную сеть, которая была явно сшита в глубинке, из первого попавшегося материала. На ней были бедные тряпочки, веревочки, заплатки. Бережно сплели из того, что было под рукой. Я подошла к бойцу и спросила: „И что, работает?“ „Я жив, — ответил он, — значит, работает“».

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Волонтерка «Сетей для своих» сплетает маскировочную сеть

Марьинка. Боец-разведчик 150-й мотострелковой дивизии примеряет «Лешего» (костюм для снайпера) и маскхалаты, привезенные волонтерами. Его подразделение уже год участвует в боях на Донецком направлении. Противник активно использует дроны-камикадзе, которые с неба засекают местоположение бойцов. От правильной маскировки зависит его жизнь. Он подзывает напарника, и вдвоем они проверяют «Лешего» на тепловизоре. Силуэт бойцов медленно размывается в кустах. Невооруженным взглядом он уже совершенно незаметен. Осенний пейзаж в Донбассе быстро меняется на зимний, и вскоре солдатам понадобятся новые маскхалаты. Ночью их группа выходит на штурмовую работу — костюмы снайперов они возьмут с собой.

Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Боец-разведчик под Марьинкой тестирует костюм для снайпера «Леший». На пошив костюма уходит трое рабочих дней Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Боец-разведчик под Марьинкой тестирует костюм для снайпера «Леший». На пошив костюма уходит трое рабочих дней Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru

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