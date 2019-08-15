https://static.news.ru/photo/95d4eeca-bf54-11e9-b6dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заявившая о групповом изнасиловании дознаватель из Уфы потребовала от предполагаемых преступников компенсацию в размере 100 млн рублей, сообщил адвокат одного из обвиняемых Рустам Ибрагимов.

Иск подан на всех задержанных, передаёт 360 .

Следствие считает, что в конце октября 2018 года 51-летний начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салават Галиев, 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук напали на свою коллегу — 23-летнюю дознавательницу — и изнасиловали её. Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершённых группой лиц. Все трое уволены из полиции.

Ранее News.ru писал о том, что потерпевшая дознавательница из Уфы уволена за распитие алкоголя в отделе МВД.