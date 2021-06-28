Москву накрыл ливень после аномальной жары

В Москве, где больше недели держалась аномальная жара, начался дождь. МЧС предупредило горожан о возможном шквалистом усилении ветра до 22 м/с.

Ведомство отправило жителям и гостям города СМС-сообщения, где говорится, что помимо дождя в столице ожидаются ливень, гроза и град.

По информации «Гисметео», дождь продолжится до 15:00 29 июня. При этом воздух охладится до 20–24 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал москвичей о «суперливне». По его словам, самым опасным будет период с 15:00 до 21:00.

Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве. Ливень с грозой и градом отправит на круглосуточное дежурство аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

В столице за последнюю неделю несколько раз фиксировалась рекордная жара. Так, 23 июня воздух в городе прогрелся до +34,7 градуса, температура достигла абсолютного максимума для июня.