Доверенное лицо Тихановской задержали во время акции протеста в Минске

https://static.news.ru/photo/4dd2e4bc-fb6a-11ea-b094-fa163e074e61_660.jpg Олег Моисеев Фото: rada.vision/instagram.com

В ходе акции протеста в Минске был задержан член основного состава Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Олег Моисеев. Об этом рассказала пресс-служба КС.

Сегодня в Минске во время марша был задержан член основного состава КС Олег Моисеев, доверенное лицо Светланы Тихановской, — цитирует сообщение РИА Новости.

Незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна» сообщает о более чем 110 задержанных в республике: в Минске — 67 человек, в том числе гражданин России, в регионах — 45 человек. Некоторые уже отпущены из милиции.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву.

Как писал NEWS.ru, в президиуме Совета республики Национального собрания Белоруссии считают, что решение Литвы признать Светлану Тихановскую единственным законным представителем Белоруссии является попыткой вмешаться во внутренние дела страны.