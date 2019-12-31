https://static.news.ru/photo/5959a676-2c90-11ea-a487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Имущественные споры между гражданами и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 января будут рассматриваться Службой финансового уполномоченного. До вынесения ею решения физлица не имеют права обращаться в суд.

На рассмотрение претензий гражданина к МФО финомбудсменом отводится 15 дней. Оно будет проводиться в заочной форме, без приглашения сторон. Обращения в службу граждане могут направлять в бумажном или электронном виде.

С физлица плата при подаче заявления финомбудсмену не взимается. Что касается МФО, выступающей второй стороной в споре, то размер взноса будет зависеть от вынесенного уполномоченным решения и составит от 8,5 до 34 тысяч рублей. От оплаты организацию освободят только при отказе омбудсменом заявителю в удовлетворении его претензий, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в России заметно сократилось количество займов «до зарплаты». По мнению экспертов, это связано с ужесточением финансового законодательства.