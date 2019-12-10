https://static.news.ru/photo/94dc3264-1b3c-11ea-a9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Количество займов «до зарплаты», то есть сроком не более чем на 7 дней, на территории России резко сократилось. За третий квартал 2019 года показатели понизились на 20%.

Об этом 10 декабря журналисты сообщили, ссылаясь на подсчёты специалистов Объединённого кредитного бюро.

Сокращение займов указанного типа наблюдалось и во II квартале года. Эксперты связывают это финансовое явление с ужесточением законодательных требований. С 1 июля в МФО были внесены некоторые изменения. В частности, запретили устанавливать процентную ставку больше 1% в день, а также взыскивать переплату, превышающую размер займа более чем в два раза.

Участники рынка считают, что сокращение не только займов МФО «до зарплаты», но и общего количества кредитов связано с регулярными изменениями. При условии низких ставок не получается интенсивно начислять проценты. Задолженность по полученному кредиту растёт, поэтому заемщики откладывают выплату на максимально допустимый срок, передаёт РБК.

Ранее NEWS.ru писал, что излишнюю тягу россиян к потребительским займам аналитики Всемирного банка (ВБ) оценили негативно с точки зрения выхода экономики на траекторию роста. В выводах специалисты ВБ закольцевали тему кредитных долгов и общего финансового состояния РФ.