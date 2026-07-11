Дорогущие рафаэлки не покупаю: беру манку и кокосовую стружку — варю и катаю шарики, получается обалденно вкусно

Когда хочется чего-то сладкого к чаю, совсем не обязательно идти в магазин за дорогими конфетами. Из самых простых продуктов можно приготовить нежные кокосовые шарики с орехом внутри.

По вкусу они напоминают любимое лакомство, а обходятся в разы дешевле. Самое сложное здесь — дождаться, пока десерт хорошо охладится.

Для приготовления вам понадобится: молоко — 500 мл, манная крупа — 100 г, сахар — 80–100 г, ванильный сахар — 10 г, сливочное масло — 40 г, кокосовая стружка — 100 г + немного для обсыпки, фундук или другой орех — 15 шт.

В кастрюле соедините молоко и манную крупу, поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая, доведите до кипения. Добавьте сахар, ванильный сахар и сливочное масло, варите около 2 минут. Затем всыпьте кокосовую стружку, перемешайте и готовьте на небольшом огне еще 2 минуты.

Снимите массу с плиты и слегка остудите. Пока она остается теплой, берите небольшие порции, вкладывайте в центр орех и формируйте аккуратные шарики. Каждый сразу обваляйте в кокосовой стружке. Готовые конфеты переложите на тарелку и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа, чтобы они хорошо стабилизировались.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева любит готовить такие шарики заранее — после ночи в холодильнике они становятся еще нежнее и отлично держат форму. Вместо фундука можно использовать миндаль, арахис или даже приготовить часть конфет без начинки — получается ничуть не хуже.