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Дорогая игрушка: в столице закрывают гастроном «Елисеевский»

08:45, 07 апреля 2021 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 1901 году в самом центре Москвы — на углу Тверской и Козицкого переулка — открылся магазин-гастроном «Елисеевский». Благодаря своим шикарным интерьерам и товарам, которые на тот момент трудно было приобрести обычному человеку, он мгновенно завоевал общественное внимание и стал центром притяжения как горожан, так и туристов. Теперь легендарный гастроном закрывается, а люди спешат в последний раз побывать внутри магазина с вековой историей. Каким в нашей памяти останется «Елисеевский» — в галерее NEWS.ru.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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