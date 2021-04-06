Дорогая игрушка: в столице закрывают гастроном «Елисеевский»

Психиатрия — скандальная область медицины — остаётся всё ещё полузакрытой сферой. Тем и интересны некоторые немногие места, где можно больше узнать о ней. В одном из них — Музее истории психиатрии ПКБ № 1 ДЗМ побывали наши корреспонденты. Это собрание исторических документов и артефактов связано с известной больницей имени Кащенко, пациентами которой в разное время были такие известные люди, как Владимир Высоцкий и Иосиф Бродский. Славная история этого заведения не исчерпывается данными именами. Мало кто знает о реальном вкладе данного учреждения в психиатрическую науку (лечебница для душевнобольных теперь называется Психиатрической клинической больницей N 1 им. Н. А. Алексеева, по имени основателя).

В музее при больнице представлены материалы по истории психиатрии XIX–XXI веков: медицинские и хозяйственные отчёты, истории болезней начала XX века, фотографии больницы и её сотрудников, научные труды и учебники психиатрии....