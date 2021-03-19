Донос в СК на Манижу опирается на заключение экспертов по делу Pussy Riot

Консервативная публика с тревогой восприняла песню Russian Woman певицы Манижи Сангин (Manizha), которую она исполнит на конкурсе «Евровидение» в этом году. Отдельные депутаты увидели в музыкальной композиции «пропаганду однополых отношений», обвинив артистку в том, что она не отражает русскую культуру, видимо, имея в виду, что исполнительница имеет таджикские корни. К ним подключился Союз православных женщин, увидевший в песне «розжиг межнациональной розни», а издание «Ветеранские вести» обратилось к главе СК Александру Бастрыкину с требованием завести на артистку уголовное дело. NEWS.ru решил выяснить, как претензии сторонников «традиционных ценностей» к творчеству Манижи связаны с мигрантофобией, а также с неприятием профеминистских заявлений певицы, свойственным клерикалам и националистам.

В одном ряду с Сидуром и Pussy Riot

На днях международная организация «Союз православных женщин» обнародовала открытое письмо с призывом «запретить показ видео и участия певицы Manizha на международном конкурсе „Евровидение-2021“ с песней Russian Woman». В организации уверены, что клип «противоречит конституционной норме о защите государством культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ», поскольку в нём «русская женщина представлена в искажённом и негативном образе». Кроме того, там полагают, что текст песни «носит явный политический характер и разжигает межнациональную рознь».

Текст песни и её подача явно высмеивают русскую духовность и культуру. Кроме того, в словах песни Russian Woman присутствует возбуждение вражды и ненависти к мужчинам, что подрывает устои традиционной семьи, — утверждают в Союзе православных женщин.

В унисон с ними звучит позиция издания «Ветеранские вести», позиционирующего себя как информационный партнёр Всемирной федерации ветеранов при ООН, а также ФСБ, Минобороны, МВД, Росгвардии и других силовых структур.

Скриншот видео Eurovision Song Contest/youtube.com

На днях «Ветеранские вести» обратились к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой завести уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) «и незамедлительно пресечь распространение этого ролика», поскольку он якобы «направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности». Также в издании полагают, что поскольку Манижа является выходцем из Таджикистана, то «данным номером фактически вполне прогнозируемо провоцируется конфликтная ситуация между представителями русского и таджикского народов, то есть провоцируется межнациональная напряжённость и вражда».

В издании ссылаются на «комплексное заключение по аудиовизуальному материалу под названием Russian Woman исполнительницы под сценическим псевдонимом Манижа». В нём утверждается, что клип «крайне оскорбителен для всей социальной группы русских женщин и русского народа в целом, объективно направлен на жестокое оскорбление национальных чувств и унижение человеческого достоинства русских людей по признаку отношения к национальности». К тому же там говорится, что публичное распространение песни «наносит серьёзный вред конституционно защищаемым ценностям», а также «образует признаки состава преступления, предусмотренного статьёй 282 УК РФ». Данный документ подписал российский правовед и специалист в области государственно-религиозных отношений Игорь Понкин и психолог Виктор Слободчиков. Оба они известны тем, что проводили экспертизы деятельности панк-группы Pussy Riot, фильма «Матильда» и выставки работ скульптора Вадима Сидура — все эти объекты проверок вызывали негодование у клерикалов, монархистов и неочерносотенцев.

Недружелюбную реакцию на произведение могли вызывать не только таджикские корни Манижи Сангин, возбуждающие в некоторых сообществах мигрантофобскую реакцию, но и гражданская позиция артистки, мало совпадающая с «центральными убеждениями» в РФ. Так, она, например, является российским послом доброй воли управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, защищает права мигрантов, выступает против домашнего насилия, высказывается в поддержку сестёр Хачатурян. Также певица осуждает гомофобию и преследования членов ЛГБТ-сообщества.

Композицию Russian Woman Манижа сочинила 8 марта 2020 года, но впервые исполнила её лишь спустя год. По словам артистки, это «песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России». По словам певицы, российская женщина «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полётов в космос, она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя».

Скриншот видео Eurovision Song Contest/youtube.com

За рамками музыки и культуры

Как напоминает депутат Госдумы Оксана Пушкина, негативные отзывы на творчество певицы высказывали не только в Союзе православных женщин и «Ветеранских вестях», но и её коллеги. Так, депутат Александр Шерин назвал песню Russian Woman «пропагандой однополых отношений», Виталий Милонов счёл, что исполнительница «не имеет ничего общего с русской культурой, а ценности, которые она проповедует, не являются российскими». Владимир Жириновский заявил, что «не уверен, что это хорошо для поднятия авторитета русской женщины и вообще России». Оценивая деятельность других депутатов, Пушкина с грустью констатирует, что «стало очевидным, на каком критически высоком уровне у нас ксенофобия, гомофобия и мизогиния».

Мои уважаемые коллеги, к сожалению, забывают о реальных, а не надуманных проблемах. По подсчётам Института экономики РАН, в среднем в России женщины получают на 27% меньше мужчин. Больше двух третей браков в нашей стране распадаются, в 95% случаев дети остаются с матерью, в производстве Федеральной службы судебных приставов находится более 1 млн задолженностей по алиментам, а общая сумма долгов российских отцов своим детям превысила 200 миллиардов рублей. Закон о профилактике домашнего насилия до сих пор не принят, убежища для жертв можно пересчитать по пальцам, а организации, которые системно борются с этой проблемой, государство признаёт иностранными агентами. И даже если вам кажется, что песня Манижи не музыкальный шедевр, то в сложившейся ситуации совершенно недопустимо нападать и критиковать за «антироссийские» ценности исполнительницу, которая поёт: «Каждая русская женщина должна знать: / Ты достаточно сильна, чтобы проломить любую стену». Оксана Пушкина депутат Госдумы депутат Госдумы

Манижа Санган и Оксана Пушкина Архив Оксаны Пушкиной

Переводчик, литератор и музыкант группы «Аркадий Коц» Кирилл Медведев уверен, что негативная реакция на песню Манижи Сангин «лишний раз показывает крайнюю ущербность русского национализма, который, с одной стороны, любит говорить о том, какой он радушный и инклюзивный, с другой стороны, настолько агрессивно реагирует на попытку женщины нерусского происхождения петь от имени russian woman». Он отмечает, что после «краха проекта советского человека и, соответственно, советской женщины» в обществе остался вакуум, который «невозможно заполнить консервативной риторикой о принципиально разных национальных менталитетах, монолитных культурах и враждебных цивилизациях». Сегодняшняя Россия, уверен Медведев, представляет собой уменьшенный аналог Советского Союза, где разные народы «также максимально смешаны и рассеяны по огромной территории», куда «приезжают работать и учиться из-за рубежа, так же как приезжали в СССР на всём протяжении его истории, внося свой вклад в советскую культуру и общество».

Депортировать «неграждан», а граждан затолкать обратно в мясорубку старых (причём весьма условных и сконструированных) культурных идентичностей не получится, как бы этого ни хотелось националистам. Да это и просто опасно. Поэтому появляются и будут появляться новые образы русских женщин и мужчин, а также татарских, бурятских и остальных, и эти образы неизбежно будут конфликтовать с прежними стереотипами. И также будут формироваться новые россияне и россиянки, и хочется надеяться, что это будут уже не растерянные, лишённые общей истории, запуганные и атомизированные «постсоветские» люди, а настоящие граждане, понимающие всю ценность совместного существования. Песня и клип Манижи — попытка двигаться в этом направлении, ориентируясь на «европейские» (впрочем, ещё более актуальные для России, и когда-то, мягко говоря, не чуждые СССР) ценности гендерного равенства, ну и замечательно. Но в целом этот процесс, конечно, выходит за рамки культуры, он напрямую связан с политикой, и тут требуется программа социальных изменений, объединяющая всех, помогающая сохранять и развивать, обогащать культуры, практиковать разные формы солидарности, а не только думать об экономическом выживании и волноваться о внутренних и внешних врагах, чем занята большая часть россиян сегодня. Кирилл Медведев политический активист, поэт, лидер группы «Аркадий Коц» политический активист, поэт, лидер группы «Аркадий Коц»

Музыкальный критик Артемий Троицкий считает, что «никакого феминизма в песне Манижи нет». По его словам, это юмористическое произведение, в котором «русская женщина предстаёт в немного ироничном ключе». Он предположил, что если эту композицию «исполнила бы блондинка и представительница титульной нации, то, скорее всего, претензии к её песне не возникли бы».

Эти нападки не имеют вообще никакого отношения к музыке и произрастают они исключительно на почве ультраконсерватизма и национализма. И то, и другое, разумеется, очень плохо. Думаю, что и «православные женщины России», и «Ветеранские вести» не преуспеют в своих наездах на певицу Манижу, поскольку, слава Богу, Россия пока не Иран и не Саудовская Аравия, а государство по Конституции светское. Поэтому такого рода претензии в общем просто неуместны и являются скорее маргинальными проявлениями. Хотя сейчас, когда в России стали сильны тенденции изоляционизма, консерватизма, возврата к архаическим ценностям, веяния такого рода тут наблюдаются. Лет пять назад таких поползновений вообще не возникло бы, потому что это выглядело бы слишком дико. Артемий Троицкий музыкальный критик музыкальный критик

Сама Манижа не без иронии отреагировала на своих хейтеров. На своём канале на YouTube она выложила ролик с названием «Может ли это представлять Россию на Евровидении?», в котором она как телеведущая взяла интервью у шуточного «эксперта в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования». Собеседник автора ролика признался, что провёл «лабораторные исследования», в ходе которых выяснилось, что Манижа не просто нерусская, но и «не человек, а соль».

В подготовке материала также участвовали Артём Афонский и Марина Ягодкина.