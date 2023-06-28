Донцова сравнила мужчин со страусами Дарья Донцова рассказала о невозможности перевоспитать мужчину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дарья Донцова

Популярная писательница Дарья Донцова, выпустившая за 20 лет более 200 книг, считает, что мужчину перевоспитать невозможно, поэтому ругать его бессмысленно. Как рассказала «королева иронического детектива» в беседе с KP.RU, в сложных ситуациях нужно уметь молчать, это срабатывает лучше, чем крик.

Любой мужчина невоспитуем, как страус. Мужчина уже лет в 14 считает себя цельной состоявшейся личностью. Мужчин не надо ругать, их следует хвалить. <...> А потом в какой-то момент, когда он что-то плохое сотворил, ты молчишь. Некоторые женщины умеют так молчать, что мужчину ужас охватывает, — объяснила писательница.

По ее мнению, при общении нужна спокойная речь, а крики и ежедневное запугивание уходом, наоборот, формируют у мужчины желание, чтобы так и произошло. Свою точку зрения писательница подкрепила личным 40-летним опытом счастливого брака.

Мужа один раз спросили: «Как вы столько лет прожили вместе с женой, не было желания развестись?» Супруг ответил: «Мне хотелось пару раз жену убить, но развестись — никогда», — рассказала Донцова.

Также она назвала влюбленность не лучшим поводом для того, чтобы выйти замуж. По словам писательницы, она поняла, что любовь должна возникать в процессе долгой совместной жизни и общения.

Выходить замуж надо не за того человека, в которого ты влюблена. Любовь должна возникать в браке. Прежде чем бежать в загс, нужно хорошенько подумать: это твой человек? У вас с ним одни ценности? Все это надо выяснить в процессе общения, — подчеркнула писательница.

Мужчинам Донцова посоветовала держаться подальше от девушек, у которых есть установка, что супруг ей «все должен» — шубу, машину и так далее. По мнению собеседницы издания, это потребительское отношение и ничего хорошего из такого брака не выйдет: если муж заболеет или потеряет способность работать и зарабатывать, такая жена в большинстве случаев от него уйдет.

Ранее телеведущая Роза Сябитова высказала мнение, что с момента знакомства до свадьбы должен пройти год: за это время партнеры смогут выяснить, подходят ли они друг другу. При этом, как считает Сябитова, предложение руки и сердца должен делать именно мужчина.