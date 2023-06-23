Сябитова рассказала, когда пора в ЗАГС Сваха Сябитова посоветовала звать девушку в ЗАГС через год после начала отношений

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С момента знакомства до свадьбы должен пройти год: за это время партнеры смогут выяснить, подходят ли они друг другу, рассказала в беседе с НСН телеведущая Роза Сябитова. При этом она высказала мнение, что предложение руки и сердца должен делать именно мужчина.

Должен пройти год. Потому что за это время пара успевает столкнуться со всеми сложностями, благодаря которым можно выяснить, подходит партнер или нет. <...> Отношения должны пройти четыре этапа, на каждом из которых свои правила. Если их нарушать, не надо потом обижаться, что через одно место все происходит. Если идти классическим путем, то все получается правильно. Есть этап «знакомство», этап «пара», этап «помолвка» и этап «свадьба», — объяснила Сябитова.

По ее словам, если за это время мужчина не сделал предложение, лучше не тратить на него время. И уж тем более женщине нельзя самой предлагать руку и сердце, если партнер долго на это не решается. Между тем, как указывает издание, согласно данным соцопроса, на подобный шаг готовы пойти 66% опрошенных женщин, а 16% замужних женщин рассказали, что сами позвали своего партнера в ЗАГС.

Предложение руки и сердца — это шаг мужчины, женщина его может подвести к этой истории, подать сигнал, но инициативу должен проявить мужчина. <...> Если девушка сама предлагает выйти замуж, она влезает в область мужскую. После свадьбы мужчина будет сомневаться, правильно ли он сделал этот выбор, потому что инициатива не от него шла, — высказала мнение телеведущая.

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