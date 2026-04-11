11 апреля 2026 в 15:45

Домашняя «колбаса», которая не пугает химией, — смешал, запек, и все довольны на кухне

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Зачем покупать колбасу с неизвестными добавками, когда можно приготовить полностью натуральную замену дома? Этот рецепт «хлебного мяса» из куриного фарша прост до смешного: немного специй, яйца и запекание — и на столе полезная, вкусная альтернатива привычной колбасе.

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 1 кг;
  • яйца куриные — 2 шт. (маленькие);
  • чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ч. л.;
  • кунжут — щепотка.

Приготовление

В фарш добавьте яйца, специи, сахар, паприку и чеснок, перемешайте ложкой. Затем пробейте блендером до пастообразного состояния. Выложите массу в форму для кекса, разгладьте мокрой ложкой и присыпьте кунжутом.

Выпекайте в два этапа: первый час 20 минут при 140 °C, затем смажьте сливочным маслом и допеките 15 минут при 230 °C. Охладите полностью, переложите в контейнер и уберите в холодильник на ночь. Наутро — плотная, нарезаемая колбаска без химии, идеально для бутербродов.

Повар назвал неочевидную проблему питания космонавтов на орбите
Топ-10 продуктов, богатых витамином D: где искать, кроме солнца
Завернули грудку в бумагу — и на сковородку: мягче не придумаешь, а масла нет вообще
Вкуснее пиццы, проще пирога: завернули в лаваш — и приятного аппетита. Топовые улитки с беконом
Простая, недорогая и быстрая: готовим глазурь для кулича на желатине
Марина Макарова
М. Макарова
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Убил учительницу и живет радостно: что грозит пермскому подростку и его родителям

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

