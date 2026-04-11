Домашняя «колбаса», которая не пугает химией, — смешал, запек, и все довольны на кухне

Домашняя «колбаса», которая не пугает химией, — смешал, запек, и все довольны на кухне

Зачем покупать колбасу с неизвестными добавками, когда можно приготовить полностью натуральную замену дома? Этот рецепт «хлебного мяса» из куриного фарша прост до смешного: немного специй, яйца и запекание — и на столе полезная, вкусная альтернатива привычной колбасе.

Ингредиенты:

куриный фарш — 1 кг;

яйца куриные — 2 шт. (маленькие);

чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

паприка — 1 ст. л.;

сливочное масло — 1 ч. л.;

кунжут — щепотка.

Приготовление

В фарш добавьте яйца, специи, сахар, паприку и чеснок, перемешайте ложкой. Затем пробейте блендером до пастообразного состояния. Выложите массу в форму для кекса, разгладьте мокрой ложкой и присыпьте кунжутом.

Выпекайте в два этапа: первый час 20 минут при 140 °C, затем смажьте сливочным маслом и допеките 15 минут при 230 °C. Охладите полностью, переложите в контейнер и уберите в холодильник на ночь. Наутро — плотная, нарезаемая колбаска без химии, идеально для бутербродов.

