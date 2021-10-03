Стало известно сколько россияне тратят на домашних животных

Большинство россиян (68%) тратят на своих питомцев в среднем по две тысячи рублей в месяц. Известно, что в 2019 году совокупные ежемесячные расходы россиян на домашних животных составляли порядка 36 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитического центра НАФИ.

4% опрошенных заявили, что тратят более пяти тысяч рублей ежемесячно. При этом больше всех тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга. Самой дорогой статьёй расхода в уходе за питомцем россияне называют корм, услуги ветеринара и зоотовары. Согласно исследованию, за время пандемии люди стали реже обращаться к услугам ветврачей. За два года этот показатель снизился с 46% до 38%.

Несмотря на пандемию и сопутствующие ей ограничения, рынок товаров и услуг для братьев наших меньших пострадал не сильно. Специалисты отмечают, что многие, у кого до пандемии не было домашних животных, за время локдауна и режима самоизоляции завели себе питомца.

Ранее новое исследование Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ показало, что в 2021 году россияне в среднем потратили около 13 тысяч рублей на платные медицинские услуги. При этом больше всех тратили люди в возрасте 55–65 лет. В документе отмечается, что чаще всего россияне оплачивают стоматологическое лечение и платные анализы. Согласно данным Росстата, расходы россиян на медицину увеличились в этом году на 33%.