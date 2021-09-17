Названа сумма, которую россияне тратят на платную медицину

Новое исследование Федерального научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) РФ показало, что в 2021 году россияне, в среднем, потратили около 13 тысяч рублей на платные медицинские услуги. При этом больше всех тратили люди в возрасте 55–65 лет. Об этом пишет «Российская газета».

У половины граждан расходы составили менее 5 тысяч рублей, а самые большие траты на медицину оказались у людей в возрасте 55–65 лет — 22 тысячи рублей за полгода, — говорится в исследовании.

В документ отмечается, что чаще всего россияне оплачивают стоматологическое лечение и платные анализы. Согласно данным Росстата, расходы россиян на медицину увеличились в этом году на 33%.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что спад заболеваемости COVID-19 в России ожидается к концу января 2022 года. Он отметил, что главным фактором станет мороз и ослабление социальных контактов.

При этом он добавил, что четвёртая волна заболеваний заменяет третью в регионах в настоящее время. Тем не менее в центральном регионе, по мнению эксперта, ситуация более спокойная.