Домашние животные могут заразиться COVID-19 от своих хозяев

Владельцы животных могут стать источником заражения коронавирусом для своих домашних животных. Чтобы этого избежать, хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены.
Об этом ТАСС
По его словам, после прогулки с животным нужно обязательно вымыть себе руки, а ему лапы. Также руки необходимо мыть после контакта с четвероногими.
В то же время Савенков подчеркнул, что нет оснований полагать, что домашние животные могут заражать своих хозяев.
Как писал NEWS.ru, вероятность заражения человека коронавирусом от домашних животных крайне мала. К такому выводу пришла международная группа учёных на основе результатов свыше четырёх тысяч тестов. По словам специалистов, болезнь является человеческой, животные к ней практически невосприимчивы. Хотя при этом они отметили, что в американском зоопарке был выявлен коронавирус у тигрицы, а в Китае у домашних кошек обнаружили антитела на COVID-19.
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