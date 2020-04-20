Домашние животные могут заразиться COVID-19 от своих хозяев

https://static.news.ru/photo/09da5242-831d-11ea-ac75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцы животных могут стать источником заражения коронавирусом для своих домашних животных. Чтобы этого избежать, хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены.

Об этом ТАСС рассказал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

По его словам, после прогулки с животным нужно обязательно вымыть себе руки, а ему лапы. Также руки необходимо мыть после контакта с четвероногими.

В то же время Савенков подчеркнул, что нет оснований полагать, что домашние животные могут заражать своих хозяев.

Как писал NEWS.ru, вероятность заражения человека коронавирусом от домашних животных крайне мала. К такому выводу пришла международная группа учёных на основе результатов свыше четырёх тысяч тестов. По словам специалистов, болезнь является человеческой, животные к ней практически невосприимчивы. Хотя при этом они отметили, что в американском зоопарке был выявлен коронавирус у тигрицы, а в Китае у домашних кошек обнаружили антитела на COVID-19.