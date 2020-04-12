Учёные исключили возможность заражения коронавирусом от животных

https://static.news.ru/photo/85d26b74-7cb4-11ea-ba06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятность заражения человека коронавирусом от домашних животных крайне мала. К такому выводу пришла международная группа учёных на основе результатов свыше четырёх тысяч тестов.

По словам специалистов, болезнь является человеческой, животные к ней практически невосприимчивы. Хотя при этом они отметили, что в американском зоопарке был выявлен коронавирус у тигрицы, а в Китае у домашних кошек обнаружили антитела на COVID-19.

Учёные подчеркнули, что случаев передачи коронавируса от животных к человеку на сегодняшний день не зарегистрировано, но порекомендовали владельцам питомцев не пренебрегать защитными мерами. В частности, тщательно мыть лицо и руки перед общением с животными и после, мыть им лапы после возвращения с прогулок и не позволять прикасаться к четвероногим любимцам посторонним людям, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Американской ассоциации содействия развитию науки Science.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные усомнились в возможности передачи коронавируса от человека к человеку насекомыми. По словам специалистов, это теоретически возможно, вероятность в реальности крайне мала.