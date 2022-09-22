Домашние роды в Петербурге закончились реанимацией младенца

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Домашние роды в Петербурге закончились госпитализацией матери и реанимацией младенца, сообщили «Невские Говости» со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи, у роженицы — сильная кровопотеря.

Пострадавшую доставили в Перинатальный центр Педиатрического университета. Медики диагностировали у матери кровотечение и геморрагический шок — критическое состояние организма, связанное с острой кровопотерей, — пишет издание.

Как выяснилось, женщина решила самостоятельно рожать дома, без присмотра медиков. В среду, 21 сентября, в квартире на Ланском шоссе она родила ребенка, но плацента не отделилась и она потеряла сознание. Младенца в тяжелом состоянии поместили в отделение патологии новорожденных.

Ранее сообщалось, что на горе Эльбрус российская туристка родила сына. Мальчик появился на свет на станции канатной дороги Гара-Баши, которая располагается на высоте 3800 метров. 12 августа во время подъема по канатной дороге у беременной туристки отошли воды. Со станции о произошедшем сообщили в МЧС. Поскольку спасателям требовалось время, чтобы добраться до места, к их прибытию туристка уже родила.