Домашние молочные сосиски — готовлю с запасом на месяц вперед: вкусный завтрак будет всегда

Домашние молочные сосиски — это отличная альтернатива покупным. Готовятся они просто, а вкус получается мягкий, нежный и по-настоящему домашний. Сделав сразу большую порцию и заморозив, можно всегда иметь под рукой быстрый и вкусный вариант для завтрака или перекуса.

Для приготовления понадобится: куриное или индюшиное филе 700 г, молоко 200 мл, яйцо 1 шт., сливочное масло 50 г, крахмал 1 ст. л., соль и специи по вкусу. Мясо измельчить в фарш с помощью блендера или мясорубки. Добавить яйцо, молоко, размягченное сливочное масло, крахмал, соль и специи. Массу хорошо взбить до однородности — именно это делает сосиски нежными и воздушными. Полученную смесь переложить в кулинарный мешок или пакет, а затем сформировать сосиски в пищевой пленке, завязывая края.

В широкой кастрюле вскипятить воду, убавить огонь до слабого кипения и аккуратно опустить заготовки. Варить 25–30 минут. После остывания сосиски можно хранить в холодильнике несколько дней, а часть заморозить. Вкус они не потеряют и будут такими же мягкими и ароматными после разогрева.

