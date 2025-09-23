Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 19:05

Домашние молочные сосиски — готовлю с запасом на месяц вперед: вкусный завтрак будет всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашние молочные сосиски — это отличная альтернатива покупным. Готовятся они просто, а вкус получается мягкий, нежный и по-настоящему домашний. Сделав сразу большую порцию и заморозив, можно всегда иметь под рукой быстрый и вкусный вариант для завтрака или перекуса.

Для приготовления понадобится: куриное или индюшиное филе 700 г, молоко 200 мл, яйцо 1 шт., сливочное масло 50 г, крахмал 1 ст. л., соль и специи по вкусу. Мясо измельчить в фарш с помощью блендера или мясорубки. Добавить яйцо, молоко, размягченное сливочное масло, крахмал, соль и специи. Массу хорошо взбить до однородности — именно это делает сосиски нежными и воздушными. Полученную смесь переложить в кулинарный мешок или пакет, а затем сформировать сосиски в пищевой пленке, завязывая края.

В широкой кастрюле вскипятить воду, убавить огонь до слабого кипения и аккуратно опустить заготовки. Варить 25–30 минут. После остывания сосиски можно хранить в холодильнике несколько дней, а часть заморозить. Вкус они не потеряют и будут такими же мягкими и ароматными после разогрева.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

