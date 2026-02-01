Домашнее шоколадное печенье: остается мягким и влажным внутри даже через неделю

Открыт рецепт идеального домашнего шоколадного печенья, которое остается мягким и влажным внутри даже через неделю! Этот десерт сохраняет свою текстуру, не превращаясь в твердый сухарь.

Для приготовления понадобится: 200 г размягченного сливочного масла, 150 г коричневого сахара, 100 г обычного сахара, 2 крупных яйца, 2 ч. л. ванильного экстракта, 250 г муки, 70 г какао-порошка, 1 ч. л. соды, щепотка соли, 200 г шоколада (рубленного на крупные кусочки). В большой миске взбейте масло с двумя видами сахара до светлой и пышной массы. Добавьте яйца по одному, продолжая взбивать, затем ваниль. В отдельной миске просейте и смешайте муку, какао, соду и соль. Постепенно соедините сухие ингредиенты с масляной смесью, замешивая тесто лопаткой до однородности. В конце вмешайте рубленый шоколад. Тесто будет довольно мягким. Накройте его пленкой и уберите в холодильник минимум на 2 часа. Разогрейте духовку до 180 °C. Сформируйте шарики из теста, выложите на противень на расстоянии, слегка приплюсните. Выпекайте 10–12 минут: края должны схватиться, а серединка остаться немного влажной и мягкой. Не перепекайте! Дайте печенью полностью остыть на противне. Храните в герметичной таре.

Ранее стало известно, как приготовить на замену сырникам творожные палочки.