Дома-памятники предложили восстанавливать за счёт бюджета

https://static.news.ru/photo/6517f396-937d-11eb-b9c5-96000091f725_660.jpg Дом Наркомфина на Новинском бульваре после завершения реставрации Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Если многоквартирный дом имеет статус памятника архитектуры, то затраты на его реставрацию государство должно нести вместе с жильцами. Законопроект, распределяющий ответственность за сохранность таких зданий между собственниками и муниципалитетом, депутаты планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию.

Поскольку государство признало жилые дома памятниками, оно должно участвовать в реставрации таких зданий, — пояснила «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

По словам главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, люди, проживающие в таких домах, ежемесячно и так платят за капремонт, поэтому недостающую для ремонта элементов культурного наследия сумму должно компенсировать государство.

Законопроект, который готовят парламентарии, предлагает полностью освободить граждан от солидарной ответственности по поддержанию в порядке инфраструктуры дома. А договор при реставрации органы охраны памятников будут заключать не с каждым отдельным собственником, а общий — с управляющей компанией, которая и станет отвечать за него перед надзорными органами.

Как писал NEWS.ru, московские власти опубликовали список памятников архитектуры, отреставрированных в 2020 году. Всего с 2011 года в столице отреставрировали 1495 объектов культурного наследия, в прошлом году, несмотря на эпидемиологические ограничения, специалистам удалось завершить реставрацию 71 объекта. В частности, исторический вид удалось вернуть Северному речному вокзалу, актовому залу Московской классической гимназии, памятнику эпохи конструктивизма — Дому Наркомфина, башне гостиницы «Пекин», городской усадьбе XIX века на Гончарной улице и классическому образцу московского жилого дома начала XIX века — Дому с мезонином в Елоховском проезде, который чудом уцелел во время знаменитого пожара 1812 года.