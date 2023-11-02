Дом одесского блогера сожгли в Швейцарии спустя день после критики Киева Mash: одесскому блогеру Домбровскому сожгли дом и машину в Швейцарии

Фото: Социальные сети

Одесскому блогеру Станиславу Домбровскому в Швейцарии сожгли дом и автомобиль спустя день после того, как он на камеру резко раскритиковал власти Украины и бездействие ее населения, пишет Telegram-канал Mash. Сам мужчина на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) связал произошедшее с борьбой с наркокартелем «Химпром».

Домбровский также записал видео, на котором перечислил возможных причастных к поджогу своего имущества. Среди них начальник контрразведки Украины Александр Поклад, а также Егор Буркин, которого блогер назвал главой наркокартеля.

По информации Telegram-канала, Домбровский в прошлом страдал наркозависимостью, однако затем стал пропагандировать здоровый образ жизни и бороться с распространением запрещенных веществ. Кроме того, до недавнего времени он поддерживал власти Украины.

Однако риторика Добровского изменилась после обнародования другим украинским блогером Анатолием Шарием его разговоров с Буркиным. После этого одессит начал резко высказываться и о картеле, и о ситуации на Украине.

Как пишет Mash, предположительно, через свою акцию «Поймай барыгу» Домбровский помогал Буркину отмывать доходы от наркобизнеса, однако не исключена версия, что погорелец сам инсценировал поджог, чтобы снять с себя подозрения в связях с наркоторговцами.

В октябре Шарий обвинил 22-летнего репетитора из Санкт-Петербурга в сотрудничестве с наркокартелем «Химпром». Охрана блогера задержала его возле виллы в Испании и передала полиции, но вскоре отпустила за неимением доказательств о причастности к поджогу дома. Теперь петербуржец планирует обратиться в суд.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.