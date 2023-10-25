Шарий обвинил молодого репетитора из Петербурга в работе на наркокартель Mash: репетитор из Петербурга намерен подать в суд на Шария за клевету

Фото: Социальные сети

Анатолий Шарий

Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале обвинил 22-летнего репетитора из Санкт-Петербурга в сотрудничестве с наркокартелем «Химпром». Как сообщает Telegram-канал Mash, охрана блогера задержала молодого человека у его виллы в Испании и передала полиции. Вскоре репетитора отпустили за неимением доказательств о его причастности к поджогу дома. Теперь петербуржец планирует обратиться в суд.

Как сообщают источники, с «Химпромом» молодой человек сотрудничает с товарищами на тему поджогов для «Химпрома» и так называемых «закладок» наркотиков — как в РФ, так и в других странах. Интересно еще кое-что. По нашей информации, он готовит подростков по математике онлайн. Параллельно предлагает «кое-что попробовать», потому что «знает, где купить». Там же происходит вербовка малолеток. За каждого втянутого, как сообщают нам, получает бонус, — написал Шарий в своем Telegram-канале, обнародовав личные данные молодого человека.

Mash пишет, что рабочий профиль репетитора удалили. На анкете молодого человека был рейтинг в пять звезд и 36 положительных отзывов. Сам петербуржец объяснил, что поехал на виллу Шария, узнав о поджоге, — оказалось, что рядом находится дом его родителей. Там его и задержала охрана блогера.

Шарий также разместил фото друга молодого человека и тоже обвинил его в работе на наркокартель. При этом петербуржец утверждает, что давно с ним не общается. Более того, по его словам, старый знакомый является сыном одного из руководителей петербургского МВД.

По данным Mash, петербуржец пытался связаться с Шарием и убедить его в своей непричастности к криминалу, но у него ничего не вышло. Тем не менее он заявил, что не держит зла на журналиста и не хочет доводить дело до суда. При этом он добавил, что если Шарий не удалит пост с его личными данными, то он будет вынужден обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что утром 24 октября неизвестные кинули несколько «коктейлей Молотова» в дом блогера. В результате инцидента никто не пострадал, полиция Каталонии начала расследование случившегося. Сам Шарий не исключает, что нападение на его дом может быть связано с публикацией им расследования о наркотрафике на Украине и в Европе.