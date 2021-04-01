Должников России предложили привлечь к оплате кредитов населения

Бангладеш, которая должна России 2,42 млрд долларов (184 млрд рублей), может разом погасить все кредитные обязательства россиян. Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил российскому правительству взыскать долг с Бангладеш и списать долги населения по кредитам.
На данный момент совокупный долг россиян по микрозаймам составляет 172 миллиарда рублей,
Пусть государство объявит амнистию для заёмщиков, — предложил парламентарий.
Он обратил внимание, что госдолга Бангладеш вполне хватит, чтобы освободить всех россиян от микрокредитов. Уступку республиканского долга МФО депутат считает самым подходящим вариантом решения проблемы.
Ранее NEWS.ru писал, что Украина пожаловалась на то, что испытывает финансовый дискомфорт, не получив очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ), об этом рассказал глава Минфина Украины Сергей Марченко. Уже в конце прошлого года в стране ощутили дефицит средств без помощи МВФ.