Должников России предложили привлечь к оплате кредитов населения

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В России авиабилеты на некоторые внутренние направления подорожали от 15 до 120% по сравнению с 2019 годом. Самым резким ростом отметились цены на билеты из столицы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары.

Как сообщили в агрегаторах для путешественников, с данными которых ознакомились «Известия», сравнение идёт именно с 2019 годом, так как в 2020 году существенное подорожание авиабилетов не приводило к изменению спроса....