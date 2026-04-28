Долму готовлю в греческом стиле — это оказалось так вкусно, что о классике забыли

Сочная начинка, завернутая в упругий виноградный лист, и шелковистый лимонно-яичный соус — дуэт, проверенный веками. Греческая долма доказывает, что гениальность кроется в простоте и правильных акцентах.

Что понадобится

Для долмы: консервированные виноградные листья — банка (около 50–60 шт.), фарш говяжий или бараний — 500 г, рис круглозерный — 100 г, репчатый лук — 1 шт. (крупный), свежий укроп — пучок, оливковое масло — 3-4 ст. л., соль — 1,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, лимон — 1 шт. (крупный), вода — 500 мл.

Для соуса авголемоно: яйца — 2 шт., лимон — 1 шт. (крупный), бульон (овощной или из-под долмы) — 250 мл, соль — щепотка.

Как я готовлю

Листья вымачиваю 15–20 минут, обсушиваю. Лук режу, смешиваю с фаршем, рисом, укропом, 1 ст. л. масла, солью, перцем.

На дно кастрюли наливаю 1 ст. л. масла, выстилаю поврежденными листьями. Каждый лист кладу глянцем вниз, в центр — 1 ст. л. начинки. Подгибаю края, скручиваю рулетик. Укладываю швом вниз плотными рядами.

Сверху выжимаю сок лимона, вливаю воду. Накрываю листьями, прижимаю тарелкой. Довожу до кипения, убавляю огонь, томлю 1-1,5 часа, пока не выпарится половина жидкости.

Для соуса: яйца взбиваю с лимонным соком, цедрой и солью. Вливаю половину горячего бульона, перемешиваю. Возвращаю в кастрюлю с остатком бульона. Прогреваю 5–7 минут, не доводя до кипения. Подаю долму с соусом.