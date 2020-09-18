Доктор Мясников рассказал, как «отсрочить смерть»

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга отняла квартиру у 82-летней мамы россиянина, попавшего в плен к террористам. Женщина не подписала бумаги о вступлении в наследство.

По данным Telegram-канала «Mash на Мойке», речь идёт о матери Максима Шугалея — российского социолога, год назад попавшего вместе с переводчиком в плен к террористам в Ливии. Во время этих...