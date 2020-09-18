Доктор Мясников рассказал, как «отсрочить смерть»

Телеведущий Александр Мясников заявил, что ощущение праздника заставляет людей дольше жить.
Вот серьёзный факт, что ты можешь отсрочить смерть. Статистика показывает, что в Израиле перед Пасхой — самый святой для них праздник — смертность у стариков падает, а после пасхи опять растет. То есть они ждут праздника, и поскольку они его ждут они даже при неизлечимых болезнях живут дольше, — отметил врач в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, аналогичная ситуация наблюдается перед китайским новым годом. Смертность среди жителей КНР значительно падает.
Эксперт считает, что человек, переборовший страх смерти, дольше живёт. При этом хронические заболевания являются «платой за долгожительство».
То есть когда ты чего-то ждёшь, ты перестаёшь бояться, ты ждёшь, ты соответственно и живёшь, — подытожил специалист.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Бухареста Думитру Команеску рассказал об источнике своего долголетия. Думитру, которому исполнилось 111 лет, стал самым старым мужчиной мира после смерти 112-летнего британца Боба Уэйтона. Команеску родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос, что неподалёку от румынской столицы. Он закончил математический факультет и поначалу занялся наукой, однако вскоре бросил её и посвятил себя сельскому хозяйству.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен