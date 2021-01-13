Доктор Мясников подверг сомнению естественное происхождение COVID-19

https://static.news.ru/photo/a8a90820-55d4-11eb-a0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников высказал сомнение касательно естественного происхождения COVID-19.

По его словам, он всегда был противником теории искусственного происхождения вируса. После оценки развития ситуации в мире у Мясникова оставалось всё меньше уверенности в том, что «всё идёт согласно законам природы».

Почему всё пошло не так? Почему полыхнуло почти одновременно в разных местах мира? — отметил Мясников в своём Telegram-канале.

Некоторое время назад представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что любая мутация COVID-19 усложняет ситуацию с пандемией. В связи с этим эксперт призвала проводить регулярный мониторинг поведения вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением, писал NEWS.ru.