Доктор Мясников: переживал, что сын выберет губастую девушку

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о переживаниях по поводу избранницы своего сына Леонида. Он боялся, что девушка будет губастая, вся «на понтах», с которой и поговорить будет не о чем. Своими воспоминаниями медик поделился в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1».

По словам Мясникова, избранница сына родом из Молдавии. Николетта — медик-фармаколог. Несмотря на все его волнения, девушка в результате оказалась «нормальной советской девочкой».

Сын оканчивает вуз в следующем году. Очень переживал, что у него будет какая-нибудь губастая девушка, вся из себя, на понтах. Думал, как с ней вообще разговаривать? А оказалась нормальная, такая советская девочка, — поделился Мясников.

Он также добавил, что сейчас пара живёт во Франции, где Леонид Мясников учится в Сорбонне на фармацевта.

Всего у Мясникова двое детей. Леонид — сын от второй супруги, у него также есть внебрачная дочь Полина.

Ранее телеведущий Борис Корчевников в своей передаче раскрыл секрет, почему не состоял ни в одном браке. По его словам, он водил невест знакомиться с мамой, поэтому не женат до сих пор. Сам Борис очень хотел бы завести семью и детей, но только личная жизнь у него не складывается. У телеведущего были отношения с девушками, однако он так и не нашёл ту единственную, с которой хотел бы прожить всю оставшуюся жизнь.