«В больнице делать нечего»: доктор Мясников ответил на жалобы россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал россиян, которые жалуются на отказ в госпитализации при наличии высокой температуры. По его словам, это вообще не повод вызывать скорую помощь.
По словам медика, решение о госпитализации принимается исходя из общей оценки его состояния. При этом далеко не всегда позиция профессионала совпадает с мнением обывателя.
Если у человека температура около 38 градусов, он способен сбить её самостоятельно с помощью жаропонижающих. Обращаться в скорую помощь следует только в тяжёлом случае, считает врач.
Если вы стоите или сидите, вам в больнице делать нечего, — цитирует Мясникова «MK».
Он объяснил это тем, что в период эпидемии коронавируса койки предназначены в первую очередь для тяжелобольных, особенно в условиях повышенной нагрузки на врачей. Кроме того, в больницах всегда выше риск заразиться, признал теледоктор.
Ранее, как писал NEWS.ru, актёр Станислав Садальский посоветовал российским чиновникам лечиться от коронавируса у Елены Малышевой и Александра Мясникова. Таким образом он иронично отреагировал на заражение главы правительства Михаила Мишустина, сопроводив это событие замечанием: «Не хватало ещё, чтобы Путин заболел».