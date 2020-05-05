«В больнице делать нечего»: доктор Мясников ответил на жалобы россиян

https://static.news.ru/photo/b3de9b52-8ecd-11ea-9759-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал россиян, которые жалуются на отказ в госпитализации при наличии высокой температуры. По его словам, это вообще не повод вызывать скорую помощь.

По словам медика, решение о госпитализации принимается исходя из общей оценки его состояния. При этом далеко не всегда позиция профессионала совпадает с мнением обывателя.

Если у человека температура около 38 градусов, он способен сбить её самостоятельно с помощью жаропонижающих. Обращаться в скорую помощь следует только в тяжёлом случае, считает врач.

Если вы стоите или сидите, вам в больнице делать нечего, — цитирует Мясникова «MK».

Он объяснил это тем, что в период эпидемии коронавируса койки предназначены в первую очередь для тяжелобольных, особенно в условиях повышенной нагрузки на врачей. Кроме того, в больницах всегда выше риск заразиться, признал теледоктор.

Ранее, как писал NEWS.ru, актёр Станислав Садальский посоветовал российским чиновникам лечиться от коронавируса у Елены Малышевой и Александра Мясникова. Таким образом он иронично отреагировал на заражение главы правительства Михаила Мишустина, сопроводив это событие замечанием: «Не хватало ещё, чтобы Путин заболел».